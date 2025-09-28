Петербургский актер Илья Дель может стать инвалидом после падения из окна

28 сентября 2025, 05:17

Фото: iStock/M Stock

Российский актер Илья Дель может стать инвалидом в результате полученных травм после падения с высоты третьего этажа. Об этом сообщает издание «78.ru» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.





Трагический инцидент случился более недели назад.



В настоящее время артист находится на лечении в Мариинской больнице с переломом позвоночника. Медики провели ему несколько операций и говорят, что пациенту предстоит длительная реабилитация. Ожидается, что она займет несколько месяцев. Однако есть опасность, что актер станет инвалидом.



