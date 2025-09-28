Петербургский актер Илья Дель может стать инвалидом после падения из окна
Российский актер Илья Дель может стать инвалидом в результате полученных травм после падения с высоты третьего этажа. Об этом сообщает издание «78.ru» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Трагический инцидент случился более недели назад.
В настоящее время артист находится на лечении в Мариинской больнице с переломом позвоночника. Медики провели ему несколько операций и говорят, что пациенту предстоит длительная реабилитация. Ожидается, что она займет несколько месяцев. Однако есть опасность, что актер станет инвалидом.
По информации издания, после случившегося Дель вряд ли сможет вернуться к привычному образу жизни. Его состояние вызывает опасения.
Илья Дель широко зрителям по ролям в таких фильмах, как «Цой», «Пророк» и «Блокадный дневник». Актер много лет работал на сцене Театра им. Ленсовета, где пока что заменили некоторые спектакли с его участием.
Ранее весной 2025 года Илья пережил другой серьезный инцидент. В апреле он получил проникающие ранения груди и руки в ходе конфликта со своей сожительницей Александрой Дроздовой.