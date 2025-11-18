Достижения.рф

Силы ПВО сбили 18 украинских БПЛА над Россией

Фото: iStock/Chesky_W

Восемнадцатого ноября российские системы ПВО ликвидировали 18 украинских БПЛА над несколькими регионами страны. Об этом написали в Telegram-канале Минобороны России.



Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской и Тульской областей, а также над Московским регионом.

Воздушные цели уничтожались с 13:00 до 23:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что силы ПВО отразили ракетную атаку над территорией Воронежской области. Предварительно, обстрел вёлся из реактивных систем залпового огня с территории Харьковской области.

Напомним, что недавно ВС РФ освободили населенный пункт Цегельное в Харьковской области и населенный пункт Нечаевка в Днепропетровской области.

Мария Моисеева

