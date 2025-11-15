Силы ПВО за три часа уничтожили над регионами РФ 13 украинских дронов
За три часа российские силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
Перехват дронов осуществлялся 14 ноября с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
Пять БПЛА сбили над Ростовской областью, еще пять — над Республикой Крым. Также по одному беспилотнику ликвидировали над Белгородской, Брянской и Воронежской областями.
Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по объектам критической инфраструктуры в Запорожской области. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, после атаки в некоторых населенных пунктах возможно отключение электроэнергии.
14 ноября «Радио 1» передавало, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо отверг план ЕС о выделении Украине 14 миллиардов евро. Он уверен, что такая мера продлит конфликт еще на несколько лет.
