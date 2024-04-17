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Военкоры сообщили об ударе по украинскому Нью-Йорку

RusVesna: ВКС РФ ударили по сосредоточению ВСУ в украинском Нью-Йорке
17 апреля 2024, 05:44

Авиация Воздушно-космических сил России нанесла удар по поселку Нью-Йорк в подконтрольной Украине части Донецкой области. Об этом информирует Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».
В населённом пункте, который до 2021 года назывался Новгородское, была замечена техника Вооруженных сил Украины. Впоследствии её накрыли кассетными авиабомбами РБК-500.

Ранее сообщалось, что ВКС России ударили по расположению наемников в Славянске. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Как утверждает Лебедев, в расположении находились артиллеристы ВСУ и французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь украинским войскам.



Утром 17 апреля сообщалось о взрывах над крымским городом Джанкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Губернатор Артамонов: в Липецкой области ввели режим воздушной опасности
17 апреля 2024, 05:11

Фото: istock / NiseriN

На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что на границе были замечены беспилотные летательные аппараты.
«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — написал глава региона в Телеграм-канале.
До этого опасность атаки беспилотников была объявлена в Воронежской области.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Рожин: ВС РФ уничтожили неонациста Коновалова в районе Часова Яра

#губернатор
#бпла
#режим
#беспилотник
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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор: в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
17 апреля 2024, 04:07

Фото: istock / yucelyilmaz

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Гусев в своем Телеграм-канале.
«Внимание! На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. <...> Силы ПВО наготове», — написал Гусев.
Глава региона призвал сохранять спокойствие и следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Ранее опасность атаки беспилотников объявили в Курской области.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Рожин: ВС РФ уничтожили неонациста Коновалова в районе Часова Яра


#губернатор
#мчс
#бпла
#опасность
#сво
#пво
#беспилотник
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В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников
Старовойт: в Курской области объявили опасность атаки БПЛА
17 апреля 2024, 02:40

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

В Курской области объявлена опасность атаки бесплатных летательных аппаратов. Системы противовоздушной обороны приведены в готовность. Об этом предупредил губернатор региона Роман Старовойт в своем Телеграм-канале.
«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал глава региона.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее генерал ВСУ раскрыл, что произошло под Часовым Яром. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#губернатор
#бпла
#опасность
#курская область
#пво
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Они не подчиняются: Стало известно о проблемах Сырского из-за Залужного
Аналитик Меркурис: Некоторые бригады ВСУ отказываются подчиняться Сырскому
17 апреля 2024, 00:31

Некоторые подразделения Вооруженных сил Украины, до этого приближенные к генералу Валерию Залужному, отказываются подчиняться нынешнему Главкому украинских войск Александру Сырскому. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале.
«Похоже, что между генералом Сырским и некоторыми подразделениями в украинской военной системе развивается кризис. Кажется, речь идет о наиболее идеологических подразделениях, ранее близких к генералу Залужному.
Меркурис предположил, что расформирование 67-й бригады ВСУ как раз произошло из-за отказа выполнения приказов командования. Помимо этого, как утверждает аналитик, факты неподчинения были замечены в рядах третьей бригады украинских войск, которая самовольно покинула позиции около Авдеевки.

Ранее Генерал ВСУ раскрыл, что произошло под Часовым Яром. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Рожин: ВС РФ уничтожили неонациста Коновалова в районе Часова Яра
#кризис
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#всу
#валерий залужный
#александр сырский
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Минобороны показало кадры работы боевого робота «Отряда самоубийц»
16 апреля 2024, 21:14

Фото и видео: Минобороны РФ

Бойцы 255-го полка так называемого «Отряда самоубийц» создали роботизированную машину-тележку для разведки, доставки грузов и эвакуации. Кадры вывоза российских военных на радиоуправляемой машине по Кураховской трассе разместило Минобороны.
На видео – транспортная платформа, собранная бойцами ремонтно-восстановительного подразделения. Указывается, что она способна преодолевать до 12 км с полезной нагрузкой около 150 кг и со скоростью до 20 км/ч. При этом робот остаётся практически незаметным за счёт компактных размеров.

Ранее сообщалось, что учёные Санкт-Петербургского политехнического университета разработали первый в России беспилотный робот-шнекоход для поисково-спасательных и разведывательных операций. Он может ходить по воде, земле и болоту.

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В зоне СВО заметили еще один танк с «царь-мангалом»
В зоне СВО заметили российский Т-72 с большим козырьком и системой РЭБ
16 апреля 2024, 21:00

Фото: iStock/Michele Ursi

В зоне проведения СВО заметили еще один танк Т-72, который получил сплошной защитный козырек. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».
Боевая машина получила большой каркас со стальными листами, которые прикрывают крышу и борта танка. Данная конструкция позволяет скрывать Т-72 от ударов FPV-дронов и сбрасываемых с воздуха боеприпасов.

Отмечается, что танк с «царь-мангалом» также оснащен системой радиоэлектронной борьбы с блоком из 8 антенн. Он установлен на защитном экране. Такие системы созданы для подавления дронов ВСУ.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения спецоперации обнаружена новая боевая машина Т-80БВ. Танк оборудован элементами динамической защиты «Контакт-1».

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Рожин: ВС РФ уничтожили неонациста Коновалова в районе Часова Яра

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Генерал ВСУ раскрыл, что произошло под Часовым Яром
Генерал Кривонос: ВСУ не могут использовать технику у Часова Яра из-за дронов
16 апреля 2024, 20:27

Фото: iStock/Leonid Ikan

Отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что массовое применение ВС РФ беспилотников осложнило положение украинской армии под Часовым Яром. Об этом Кривонос сообщил в эфире YouTube-канала «Прямой».
Кривонос отметил, что для ВСУ стало практически невозможно использовать на линии боевого соприкосновения классическую военную технику. По словам генерала, дроны стоимостью до 2 тысяч долларов могут с легкостью уничтожить бронетехнику за 10-20 тысяч долларов.

Ранее заместитель командира батальона 92-ой отдельной штурмовой бригады ВСУ Олесь Маляревич заявил, что украинским войскам крайне тяжело в боях за город Часов Яр в ДНР из-за отсутствия паритета с РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Липецкой области обезвредили обломки украинского метеозонда

Рожин: ВС РФ уничтожили неонациста Коновалова в районе Часова Яра
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В Липецкой области обезвредили обломки украинского метеозонда
Артамонов: в Липецкой области обезвредили обломки украинского метеозонда
16 апреля 2024, 20:25

Фото: iStock/Tomas Ragina

Губернатор Игорь Артамонов заявил, что обломки украинского метеозонда обезврежены в Липецкой области. Об этом Артамонов написал в своем Telegram-канале.
Уточняется, что обломки обнаружили и обезвредили в Воловском округе. По информации губернатора, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

Напомним, во вторник в регионе был введен режим воздушной опасности, который действовал в течение 8 часов.

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко отказался признавать удары ВСУ по мирным жителям российских регионов. По словам Литвиненко, ВСУ наносят удары исключительно по военным объектам.

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#всу
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Рожин: ВС РФ уничтожили неонациста Коновалова в районе Часова Яра
16 апреля 2024, 20:14

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военный эксперт Борис Рожин написал в своем Telegram-канале, что солдаты ВС РФ уничтожили украинского неонациста Сергея Коновалова в районе города Часов Яр.
Отмечается, что Коновалов служил в неонацистском формировании «Добровольческий украинский корпус»*. Иных подробностей по устранению неонациста не приводится.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной операции ликвидировали бойца 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, украинского активиста Павла Петриченко. В 2022 году военный занимался развитием волонтёрского центра украинского политика Сергея Притулы.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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