Авиация Воздушно-космических сил России нанесла удар по поселку Нью-Йорк в подконтрольной Украине части Донецкой области. Об этом информирует Телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».
В населённом пункте, который до 2021 года назывался Новгородское, была замечена техника Вооруженных сил Украины. Впоследствии её накрыли кассетными авиабомбами РБК-500.
Ранее сообщалось, что ВКС России ударили по расположению наемников в Славянске. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Как утверждает Лебедев, в расположении находились артиллеристы ВСУ и французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь украинским войскам.
Утром 17 апреля сообщалось о взрывах над крымским городом Джанкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что ВКС России ударили по расположению наемников в Славянске. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Как утверждает Лебедев, в расположении находились артиллеристы ВСУ и французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь украинским войскам.
Утром 17 апреля сообщалось о взрывах над крымским городом Джанкой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак