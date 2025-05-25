Собянин: сбито еще три беспилотника, летевших на Москву

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ВС РФ сбили еще три беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сбили ещё три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет глава города в своем telegram-канале.
Напомним, что в ночь на 25 мая в сторону Москвы летело порядка десяти украинских беспилотников. Последнее сообщение о сбитии появилось в 2:22 по московскому времени. Тогда средства ПВО ликвидировали два дрона ВСУ. Сейчас информация о сбитии БПЛА появилась в 2:54. На фоне этого в московских аэропортах приостановлен выпуск и прием самолетов.
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Иван Мусатов