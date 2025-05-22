Сообщается о ракетном ударе по объектам ВСУ в Сумской области

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Российские военнослужащие ударили по объектам боевиков ВСУ в Сумской области, пишет Telegram-канал «Иди и смотри». Перед этим сообщалось, что ВС России применяли ракеты.
«ВС РФ ударили ракетами по объектам ВСУ в Сумской области», — сказано в посте.Про какие объекты ВСУ говорится — неизвестно, как и их количество. Кроме того, нет данных об их местоположении.
Перед этим эксперт Михаил Онуфриенко говорил, что ВС РФ могут устроить коллапс для противника, разрушив мосты через Днепр. По мнению аналитика, такие действия могут разрушить систему снабжения украинских боевиков.
Кроме того, сообщалось, что на Курском направлении заметили спецназ из Польши.
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Никита Кротов