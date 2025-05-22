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Сообщается о ракетном ударе по объектам ВСУ в Сумской области

Бойцы ВС РФ ударили ракетами по объектам ВСУ в Сумской области
Фото: istockphoto/vadimrysev

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские военнослужащие ударили по объектам боевиков ВСУ в Сумской области, пишет Telegram-канал «Иди и смотри». Перед этим сообщалось, что ВС России применяли ракеты.
«ВС РФ ударили ракетами по объектам ВСУ в Сумской области», — сказано в посте.
Про какие объекты ВСУ говорится — неизвестно, как и их количество. Кроме того, нет данных об их местоположении.

Перед этим эксперт Михаил Онуфриенко говорил, что ВС РФ могут устроить коллапс для противника, разрушив мосты через Днепр. По мнению аналитика, такие действия могут разрушить систему снабжения украинских боевиков.

Кроме того, сообщалось, что на Курском направлении заметили спецназ из Польши.

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Украинские боевики жалуются на активную работу дронов ВС РФ, разрушающих логистику ВСУ
Боевик «Айдара»*: 50% боев у Покровска ведут дроны РФ, близок прорыв обороны ВСУ
22 мая 2025, 13:49

Фото: iStock/vadimrysev

Примерно половину боевых задач на земле под Красноармейском (Покровском) в ДНР выполняют операторы БПЛА ВС РФ, из-за которых серьезно страдает логистика ВСУ. Об этом заявил боевик «Айдара»* Станислав Бунятов.
По его словам, командиры постоянно отдают приказы о наблюдении и атаках на российскую пехоту, однако при этом «никак не реагируют на засилье FPV-дронов». Бунятов добавил, что несвоевременная реакция приведет к обвалу фронта и моментальному падению обороны Покровска.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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*Признан террористическим и запрещен в РФ
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Украинцы кончаются: Спецназ из Польши заметили на Курском направлении
Полковник Киселев: На Курском направлении замечен спецназ из Польши
22 мая 2025, 12:55

Фото: istock/arkadiuszkomski

На Курском направлении замечено перемещение наемников из Польши. Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев, подчеркнув, что это говорит о стремительном истощении резервов ВСУ.
По его словам, Запад начинает играть в открытую и страны НАТО принимают непосредственное участие в конфликте между Россией и Украиной. Киселев рассказал, что польский спецназ движется в Курском направлении, в то время как российская разведка определяет место дислокации западных наемников.

Полковник ЛНР отметил, что сейчас в районе Часова Яра, на Покровском направлении и под Купянском идут серьезные столкновения. При этом боевики ВСУ действуют на грани своих возможностей.

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«Чтобы не было клейма»: зачем Ревве гражданство РФ
Бородин: Ревва получил гражданство РФ, чтобы избавиться от «клейма украинца»
22 мая 2025, 12:51

Александр Ревва (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин считает, что артист Александр Ревва получил российское гражданство для избавления от «клейма украинца». Своим мнением Бородин поделился в соцсетях. Он назвал комика «тихушником», заявив, что паспорт РФ нужен Ревве для зарабатывания денег в стране.
Кроме того, Бородин призвал Александра высказаться о спецоперации. Он задался вопросом, имеет ли Ревва второе гражданство.

О том, что Александр Ревва получил российское гражданство, сообщалось несколько часов назад. Сам он пока никак не прокомментировал эту информацию. Звезда юмористических шоу популярен в России, где работает уже много лет.

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«Спящие ячейки»: названы исполнители массовых атак дронов на Москву и Подмосковье
Военный эксперт Матвийчук: скрытые ячейки ВСУ стоят за массовыми налётами
22 мая 2025, 12:19

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Запущенные дроны на Москву и Подмосковье могут принадлежать замаскированным террористическим группам ВСУ и украинским спецслужбам.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил в беседе с NEWS.ru о том, что украинские боевики действуют на территории региона. По мнению специалиста, технические характеристики беспилотных летательных аппаратов, атакующих Москву и Подмосковье, не могут позволить им долететь до столицы РФ с Украины.

«Скорее всего, работают законспирированные террористические группы, спящие ячейки. Какая-то часть, конечно, запускается с приграничных районов — из Курской, Орловской и Белгородской областей. Но за атаками на Московский регион стоят спящие ячейки», — утверждает Матвийчук.
Напомним, что в ночь на 22 мая массовой атаке подверглась Тульская область, где целью ВСУ могли быть промышленные объекты.

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Эксперт рассказал, как Россия может устроить катастрофу для ВСУ
Онуфриенко: Россия может устроить ВСУ коллапс разрушением мостов через Днепр
22 мая 2025, 12:07

Фото: istockphoto/IherPhoto

Разрушение мостов через Днепр может создать коллапс боевикам ВСУ, вызвав наибольший общественный резонанс. Об этом пишет портал NEWS.ru со ссылкой на военного аналитика Михаила Онуфриенко. Эксперт считает, что такие шаги разрушат систему снабжения боевиков на левобережной территории.
«Поражение этих целей катастрофически скажется на обеспечении боеприпасами, топливом и всем остальным для вооруженных сил противника. Оно также продемонстрирует невозможность защитить стратегические объекты от ударов наших ракет и тех же самых «Гераней», — прокомментировал собеседник.
Перед этим стало известно, что бойцы ВС РФ поразили вражеский тренировочный лагерь в Сумской области. Российские силы использовали комплекс «Искандер-М».В частности, была поражена живая сила противника и склад с боеприпасами.

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#мир
#россия
#украина
#война
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#конфликт
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