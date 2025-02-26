Трамп: Украине хватит вооружения до соглашения по урегулированию конфликта

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Американский президент Дональд Трамп допустил, что Украине хватит вооружения до заключения соглашения между Россией и США по урегулированию конфликта. Об этом он заявил в ходе разговора с журналистами в Овальном кабинете.
«Это может продолжаться некоторое время, может быть, пока мы не заключим соглашение с Россией», — предположил Трамп.
К тому же американский лидер допустил тот факт, что урегулирование украинского конфликта может произойти за короткое время.
Ранее сообщалось о намерении Владимира Зеленского посетить Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. Стороны будут обсуждать сделку по добыче полезных ископаемых на Украине. Встреча запланирована на 28 февраля.
К тому же Трамп поддержал предложение президента РФ Владимира Путина о сделке между США и Россией по редкоземельным металлам. Напомним, что российский лидер предложил Штатам совместно добывать алюминий в Красноярском крае.
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Иван Мусатов