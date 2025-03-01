Белый дом опубликовал обращение к странам после встречи Трампа с Зеленским

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В Белом доме опубликовали заявление странам после скандальной встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Публикация выпущена на официальном сайте правительства Штатов.
«Трамп всегда будет отстаивать интересы американского народа и тех, кто уважает положение Соединенных Штатов в мире. И никогда не позволят, чтобы американский народ эксплуатировали», — говорится в документе.
Переговоры между Зеленским и Трампом завершились досрочно. По их итогам была отменена пресс-конференция после встречи. Мировые СМИ выпустили заголовки, в которых данный исход называют дипломатической катастрофой. В результате было отменено подписание договора об украинских редкоземельных металлах. К тому же Штаты прекратили финансирование восстановления энергоинфраструктуры Украины.
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