США сообщили о новых пакетах помощи Украине

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США готовятся объявить о новых пакетах военной помощи Украине. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила на заседании Совета безопасности, что в ближайшие дни Вашингтон представит дополнительные меры поддержки.
В состав нового пакета войдут средства противовоздушной обороны, артиллерия, бронетехника, боеприпасы и другие необходимые Украине ресурсы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что после разрешения Джо Байдена ВСУ наносить удары дальнобойным оружием вглубь России ООН призвала защитить всех гражданских лиц.
Политолог Дмитрий Журавлев также объяснил причину разрешения администрацией нынешнего президента США Джо Байдена Украине использовать американскую дальнобойную систему ATACMS для ударов по России.
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«США продолжат увеличивать помощь Украине в области безопасности», — подчеркнула дипломат.
Ранее «Радио 1» сообщало, что после разрешения Джо Байдена ВСУ наносить удары дальнобойным оружием вглубь России ООН призвала защитить всех гражданских лиц.
Политолог Дмитрий Журавлев также объяснил причину разрешения администрацией нынешнего президента США Джо Байдена Украине использовать американскую дальнобойную систему ATACMS для ударов по России.
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Мария Моисеева