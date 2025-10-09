Стала известна причина гибели смоленского экс-чиновника в подмосковном автодоме
В Подмосковье при пожаре в микроавтобусе погиб бывший руководитель молодёжного ведомства Смоленской области, ветеран СВО Олег Иванов. По предварительной информации, возгорание вызвала непотушенная сигарета. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Трагедия произошла в ночь на 9 октября на территории центра имени Мещерякова. 56-летний Иванов привёз в центр гуманитарную помощь и остался ночевать в своём автодоме. Олег Иванов погиб в пожаре в свой день рождения.
При тушении возгорания спасатели обнаружили тело мужчины. Следователи установили, что наиболее вероятной причиной возгорания послужила непотушенная сигарета. Расследование происшествия продолжается.
