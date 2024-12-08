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Офис главы киевского режима Владимира Зеленского пытается отговорить бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ), посла страны в Лондоне Валерия Залужного от участия в президентских выборах, проинформировал Телеграм-канал «Страна.ua», ссылаясь на источники, близкие к администрации.
«Одной из важных задач, которую пытается решить Банковая [улица в Киеве, где находится офис], является политическая нейтрализация Залужного — убедить его тем или иным способом не идти на выборы», — отмечалось в материале.
Говорилось, что в офисе главы киевского режима рассказали Валерию Залужному об альтернативе: если он собирается участвовать в выборах, то может сделать это лишь «в качестве первого номера списка президентской партии «Слуга народа».
Ещё глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о своём участии в заседании круглого стола в Chatham House в Лондоне. По информации канала, на отснятых на мероприятии кадрах Андрей Ермак сидел рядом с Валерием Залужным.
Ранее сообщалось, что Украина готова пойти на уступки во время мирных переговоров с Россией, о чем говорит встреча Владимира Зеленского с избранным главой США Дональдом Трампом в Париже.
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