Стало известно о просьбе ЕС к Трампу

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Главы стран Евросоюза (ЕС) попросили новоизбранного президента США Дональда Трампа не прекращать поддержку Киева, пишет издание Newsweek. По информации журналистов, команда республиканца контактирует с украинскими властями в частном порядке.
«Мы работаем напрямую с его [Трампа] командой. Мы готовимся к тому, что Трамп вступит в должность», — приводятся в материале слова нардепа Верховной Рады Александры Устиновой.
Американский экс-посол на Украине Джон Хербст отметил, нет ничего удивительного в том, что главы иностранных государств просят Трампа о помощи.
«Неудивительно, что иностранные лидеры обращаются к Трампу. Люди знают, что приходит новый парень, и они обращают на него внимание», — сказал дипломат.
Перед этим стало известно, какую сумму готов потратить Вашингтон на очередной транш для Киева. Кроме того, сообщалось, что должен сделать ЕС для урегулирования конфликта на Украине.
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Никита Кротов