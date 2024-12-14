В Черкасской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

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В Черкасской области Украины ночью прозвучали взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.
«В Черкасской области слышны звуки взрывов», — гласит сообщение.Сигнал тревоги был зафиксирован в 21:09 (по киевскому времени), согласно данным Министерства цифровой трансформации Украины.
Обстоятельства произошедшего пока не уточняются.
13 декаря в Одесской области также были зафиксированы взрывы.
Ранее ночью 14 декабря «Радио 1» передавало, что БПЛА ВСУ пытались атаковать нефтебазу в Орле. Позже сообщалось, что силы ПВО на Кубани уничтожили несколько беспилотников ВСУ, которые пытались атаковать гражданские объекты региона
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