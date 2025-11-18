«Тряхануло вместе с машиной»: Стали известны ужасающие подробности взрыва в Казани
В Казани взрыв бытового газа привёл к гибели человека
Взрыв бытового газа в квартире Казани вызвал мощную ударную волну. В соседних домах дрожали окна, а на улице вибрация раскачала припаркованные машины.
Местная жительница Екатерина рассказала «Газете.Ru», что сначала приняла произошедшее за атаку беспилотника.
«Живу в соседнем доме. Подъехала на машине, парковалась, тряхануло вместе с машиной. Дети были дома, сказали, окна дрожали. Я сначала подумала, что атака БПЛА. Так как живём в районе заводов, тут эти атаки постоянные. Оказалось, взрыв газа в соседнем доме», — пояснила она.Хлопок произошёл на балконе одной из квартир на улице Лукина. После этого в помещении начался пожар. В результате чрезвычайного происшествия один человек погиб.
Уточняется, что погибшим оказался сожитель хозяйки квартиры. На момент происшествия самой женщины дома не было. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.