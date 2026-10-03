Украинские боевики атаковали жилой дом в российском регионе
Украинские боевики атаковали жилом дом в Брянской области, один человек пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в своем телеграм-канале.
По его словам, вражеский дрон влетел в здание в селе Новый Ропск Климовского района. В результате удара осколочное ранение получила местная жительница — ее доставили в больницу, где оказали необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что ночью силы ПВО сбили 13 беспилотников ВСУ в Калужской области. В результате удара повреждения получили многоквартирные дома в Калуге. Из-за осколков разбитого стекла пострадали несколько человек, их уже осмотрели медики.
До этого в Минобороны перечислили регионы России, которые подверглись атаке с воздуха минувшей ночью.
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