В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полеты

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Аэропорты Домодедово и Жуковский временно прекратили прием и отправку рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.



Ограничения введены с 23:24 (мск) для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Службы аэропортов, авиадиспетчеры и экипажи принимают меры для минимизации последствий.

Аналогичное ограничение было введено в 22:15 (мск) в петербургском Пулково. Воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы из-за угрозы атаки БПЛА.

Вечером 5 июля «Радио 1» передавало, что система ПВО РФ отразила атаку двух летевших на Москву беспилотников. Утром Собянин также сообщал, что было сбито несколько дронов ВСУ, которые направлялись к столице.

Мария Моисеева

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