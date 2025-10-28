В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Саратова («Гагарин») ввели временные ограничения на выполнение авиарейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Соответствующее уведомление он опубликовал в 22:59 по московскому времени. Как пояснил Кореняко, меры по ограничению на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев доложил, что силы противовоздушной обороны РФ уничтожили еще четыре украинских БПЛА в небе над регионом.
