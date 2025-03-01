«Это скандал на глазах у всего мира. Трамп выгнал Зеленского»: заголовки мировых СМИ после встречи Зеленского и Трампа в США

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По результатам встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа мировые СМИ выпустили ряд заголовков о катастрофических последствиях для Украины. Подборку подготовили в telegram-канале Shot.
Издание Bild выпустило материал с заголовком: «Это скандал на глазах у всего мира. Трамп выгнал Зеленского». Данный текст посвящен досрочному окончанию встречи и отмененной пресс-конференции по итогам переговоров.
Sky News в своей публикации пишут: «Уже были подготовлены столы, на них лежали ручки. Всё развалилось». Речь идет о сделке по редкоземельным металлам Украины, размер которой оценивался Трампом в один триллион долларов.
В The New York Times пишут:
The Washington Post сравнил диалог между Зеленским и Трампом с потасовкой в баре. По итогам встречи The Telegraph пишет, что исход выходит за рамки наихудшего сценария.
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Sky News в своей публикации пишут: «Уже были подготовлены столы, на них лежали ручки. Всё развалилось». Речь идет о сделке по редкоземельным металлам Украины, размер которой оценивался Трампом в один триллион долларов.
В The New York Times пишут:
«За всё время в Овальном кабинете не было ни одной встречи перед камерами, подобной этой. Никогда ещё американский президент не читал лекцию лидеру государства-союзника на публике».
The Washington Post сравнил диалог между Зеленским и Трампом с потасовкой в баре. По итогам встречи The Telegraph пишет, что исход выходит за рамки наихудшего сценария.
«Украинско-американские отношения остались лежать в луже крови».
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Иван Мусатов