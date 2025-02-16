Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Слова главного дипломата Европы Каи Каллас о том, что мирные граждане РФ не гибнут в украинском конфликте — низость. Об этом в личном Telegram-канале заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Деградацию есовцев на этом посту мы наблюдаем давно. Честно говоря, думала, что Борреля уже никто не переплюнет по цинизму и аморальности. Но, видимо, есть ещё резервы низости», — сказано в публикации.Перед этим Кая Каллас в рамках Мюнхенской конференции заявляла, что «российское гражданское население не гибнет» в конфликте на Украине.
Российская спецоперация по защите Донбасса началась в конце февраля 2022 года на фоне усилившихся обстрелов со стороны боевиков ВСУ.
Ранее в Великобритании сделали громкое заявление о российской армии.
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Никита Кротов