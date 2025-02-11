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Депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Ивлев ответил Владимиру Зеленскому на его слова про возможный обмен землями фразой из романа «Двенадцать стульев». Слова российского парламентария приводит РИА Новости.
«Главарю киевского режима следует восполнить недостатки образования и перечитать роман советских писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», кстати, уроженцев русской Одессы. В нем, в главе 39-й один из главных героев произносит фразу: «Торг здесь неуместен», — прокомментировал депутат.Ивлев резюмировал, что российская сторона не торгует своими территориями и не меняет их. Более того, Россия не раз освобождала свои территории от поляков, шведов «и прочей фашистской нечисти», заключил депутат ГД.
Ранее в МИД России раскрыли, что пытается скрыть Зеленский.
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