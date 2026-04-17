17 апреля 2026, 17:20

Песков: МО РФ изложило позицию России по производству БПЛА для ВСУ

Позицию России по вопросу производства дронов для Украины на европейских предприятиях полностью изложило в заявлении Минобороны РФ, и к нему нечего добавить.





Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В распространённых ведомством данных указывается, что филиалы «украинских» компаний, выпускающих БПЛА и комплектующие, располагаются на территории восьми европейских стран.



Ранее, 4 марта, сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили в зоне СВО девять управляемых авиабомб ВСУ. Также ликвидировали 204 вражеских беспилотника самолётного типа.



Кроме того, тогда же произошла атака боевиков на Кирово-Чепецк. Ситуацию быстро взяли под контроль.



