В Кремле прокомментировали данные о местах производства БПЛА для ВСУ
Песков: МО РФ изложило позицию России по производству БПЛА для ВСУ
Позицию России по вопросу производства дронов для Украины на европейских предприятиях полностью изложило в заявлении Минобороны РФ, и к нему нечего добавить.
Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В распространённых ведомством данных указывается, что филиалы «украинских» компаний, выпускающих БПЛА и комплектующие, располагаются на территории восьми европейских стран.
Ранее, 4 марта, сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили в зоне СВО девять управляемых авиабомб ВСУ. Также ликвидировали 204 вражеских беспилотника самолётного типа.
Кроме того, тогда же произошла атака боевиков на Кирово-Чепецк. Ситуацию быстро взяли под контроль.