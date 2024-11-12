В Киеве назвали сроки определения условий для переговоров РФ с Украиной

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Анонимный украинский чиновник заявил агентству Reuters, что в ближайшие 4-5 месяцев определятся условия для переговоров между Россией и Украиной.
Он отметил, что сейчас формируются исходные позиции сторон, и подчеркнул, что предстоящая зима станет критическим периодом для Киева. По его словам, есть надежда, что война подходит к концу.
Украинские власти также ожидают, когда избранный президент США Дональд Трамп определится с кадровыми назначениями в сфере безопасности, чтобы понять, каким будет его подход к политике в Украине.
Трамп ранее заявлял о намерении начать переговоры по урегулированию конфликта в первый день своего президентства.
Ранее The Washington Post сообщала, что после победы на выборах Трамп якобы обсуждал с президентом России Владимиром Путиным вопрос завершения конфликта.
Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал это выдумкой.
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Украинские власти также ожидают, когда избранный президент США Дональд Трамп определится с кадровыми назначениями в сфере безопасности, чтобы понять, каким будет его подход к политике в Украине.
Трамп ранее заявлял о намерении начать переговоры по урегулированию конфликта в первый день своего президентства.
Ранее The Washington Post сообщала, что после победы на выборах Трамп якобы обсуждал с президентом России Владимиром Путиным вопрос завершения конфликта.
Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал это выдумкой.
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Мария Моисеева