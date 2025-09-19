В Курской области из-за удара дрона ВСУ по автомобилю пострадал мужчина

19 сентября 2025, 23:14

Фото: iStock/GummyBone

Мужчина пострадал из-за удара беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.





Инцидент произошел вечером 19 сентября вблизи поселка Хомутовка Хомутовского района. Украинский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль, в результате машина загорелась.



Состояние пострадавшего 59-летнего мужчины в настоящее время уточняется.



