В Курской области из-за удара дрона ВСУ по автомобилю пострадал мужчина
Мужчина пострадал из-за удара беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел вечером 19 сентября вблизи поселка Хомутовка Хомутовского района. Украинский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль, в результате машина загорелась.
Состояние пострадавшего 59-летнего мужчины в настоящее время уточняется.
Российские школьники начали шить трусы для бойцов СВО
Хинштейн призвал жителей региона быть максимально бдительными и не пренебрегать мерами безопасности. Он напомнил, что дроны ВСУ «в агонии бьют» по мирной инфраструктуре и гражданскому населению.
Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что события, связанные со специальной военной операцией, завершатся.
Российский лидер не уточнил, о каких именно событиях шла речь. Контекст его высказывания позволяет предположить, что он имел в виду санкционное давление на Россию.