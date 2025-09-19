Достижения.рф

В Курской области из-за удара дрона ВСУ по автомобилю пострадал мужчина

Фото: iStock/GummyBone

Мужчина пострадал из-за удара беспилотника ВСУ по гражданскому автомобилю в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.



Инцидент произошел вечером 19 сентября вблизи поселка Хомутовка Хомутовского района. Украинский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль, в результате машина загорелась.

Состояние пострадавшего 59-летнего мужчины в настоящее время уточняется.

Хинштейн призвал жителей региона быть максимально бдительными и не пренебрегать мерами безопасности. Он напомнил, что дроны ВСУ «в агонии бьют» по мирной инфраструктуре и гражданскому населению.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что события, связанные со специальной военной операцией, завершатся.

Российский лидер не уточнил, о каких именно событиях шла речь. Контекст его высказывания позволяет предположить, что он имел в виду санкционное давление на Россию.
Мария Моисеева

