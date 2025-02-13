В Липецке и округе ввели красный уровень опасности из-за угрозы атаки БПЛА

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В Липецке и городском округе был введен красный уровень опасности из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону.
«Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для города Липецка и Липецкого МО», — говорится в telegram-канале ведомства.
В ночь на 13 января сообщалось о налете беспилотников на Брянскую область. К тому же известно об атаке дронов на город Гомель в Белоруссии. Жители рассказали о сильных взрывах и вспышках.
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