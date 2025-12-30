В МИД РФ рассказали о возвращении на родину около 2,3 тысяч военных после встреч в Стамбуле
По итогам переговоров в Стамбуле России удалось вернуть на родину около 2,3 тысячи военнослужащих и порядка 170 гражданских лиц. Об этом заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Он отметил, что украинская сторона в рамках тех же договорённостей получила обратно около 2,4 тысячи своих солдат и примерно 170 гражданских.
Дипломат подчеркнул, что процесс в любом случае является растянутым во времени. Несмотря на это, он уже принёс серьёзный позитивный эффект.
«Кроме того, мы передали украинской стороне около 12 тысяч тел их погибших военнослужащих. Нам возвращено около 200 тел», — добавил Галузин.Согласно материалу «Известий», Киев в одностороннем порядке прервал стамбульский переговорный процесс, так и не ответив на ряд ключевых российских инициатив. Речь идёт о предложениях по гарантиям безопасности и об идее создания трёх рабочих групп по военным, политическим и гуманитарным вопросам.
