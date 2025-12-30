В МИД РФ рассказали о возвращении на родину около 2,3 тысяч военных после встреч в Стамбуле

30 декабря 2025, 02:52

Галузин: РФ вернула на родину около 2,3 тысячи бойцов по договоренностям в Стамбуле

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

По итогам переговоров в Стамбуле России удалось вернуть на родину около 2,3 тысячи военнослужащих и порядка 170 гражданских лиц. Об этом заявил в интервью «Известиям» замглавы МИД РФ Михаил Галузин.





Он отметил, что украинская сторона в рамках тех же договорённостей получила обратно около 2,4 тысячи своих солдат и примерно 170 гражданских.





«Кроме того, мы передали украинской стороне около 12 тысяч тел их погибших военнослужащих. Нам возвращено около 200 тел», — добавил Галузин.