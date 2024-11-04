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Суточные потери украинских боевиков на курском направлении составили свыше 250 человек, доложили в Минобороны РФ в субботу, 2 ноября.
«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, миномет и три автомобиля. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — сказано в сводке оборонного ведомства.Перед этим сообщалось, что боевики ВСУ начали эвакуировать мирных из подконтрольной Константиновки в Донбассе.
Кроме того, текущую фронтовую ситуацию оценил британский эксперт Александр Меркурис. Он подчеркнул, что не видит изменений в риторике Украины, которая лишает себя благоприятных переговоров каждый день.
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Никита Кротов