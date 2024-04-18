В Подмосковье договорились создать пансионат для участников СВО

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская и руководитель Комитета семей воинов Отечества Московской области Марина Мигунова договорились о совместной работе. Оно будут помогать участникам спецоперации, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
«На встрече мы с Мариной Анатольевной договорились о необходимости создания специального пансионата для участников СВО. Например, когда военнослужащие возвращаются домой после тяжёлого ранения, многие не в состоянии самостоятельно себя обслуживать. Среди таких людей могут быть одинокие, а им нужны особый уход и забота. Мы должны учитывать это», – поделилась Фаевская.Подписанное соглашение предусматривает обмен информацией о нарушениях прав граждан, помощь и поддержку военнослужащим и ветеранам боевых действий, их семьям, а также правовое просвещение участников специальной военной операции.
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Лора Луганская