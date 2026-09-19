В Подмосковье отмечают удобство дистанционного электронного голосования
В Подмосковье жители отмечают удобство дистанционного электронного голосования. Председатель Ассоциации ветеранов СВО Звёздного городка Дмитрий Крестьянников проголосовал через ДЭГ.
Дмитрий назвал этот способ голосования очень удобным, отметив, что всё чётко и понятно. Помимо этого, Крестьянников высоко оценил работу волонтёров, которые помогают жителям региона разобраться с системой ДЭГ.
«В первый день голосования к нам обратились порядка 30 жителей, которым была необходима помощь с голосованием в этой системе. В первую очередь, это, конечно, люди пожилого возраста. Любой, у кого возникают сложности, может обратиться к нам», — рассказала волонтёр цифрового участка Светлана Колдовских.18 сентября в Подмосковье стартовали выборы в Госдуму и Мособлдуму. Для удобства избирателей голосование идёт на протяжении трёх дней — с 18 по 20 сентября. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00 мск.