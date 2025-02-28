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В США заявили о достижении с Украиной соглашения по добыче ископаемых

Глава Минфина США Бессент: сделка по добыче ископаемых согласована с Украиной
Фото: iStock/Andrii Atanov

Фото: iStock/Andrii Atanov

США и Украина завершили согласование соглашения о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых, включая редкоземельные минералы, нефть и газ. Подписание документа президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом запланировано на пятницу (28 февраля), сообщил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox Business.
«Сделка завершена. Завтра Зеленский прибудет сюда, чтобы подписать соглашение. Так что переговоры прекращены, и больше ничего не остается. Я уверен, что Зеленский и Трамп проведут широкое обсуждение, но что касается самой сделки, то она полностью зафиксирована на бумаге и одобрена украинским правительством. Теперь остается лишь дождаться подписания главами двух государств завтра», — поделился министр финансов США.
По его словам, договор регулирует не только добычу и транспортировку ресурсов, но и развитие инфраструктуры на территории Украины.

Бессент подчеркнул, что соглашение предусматривает внедрение американских антикоррупционных практик для минимизации рисков злоупотреблений.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на выполнение авиарейсов. Решение принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Также «Радио 1» передавало, что на юге европейской части России, в Нижнем Поволжье и на Дальнем Востоке в марте температура опустится ниже климатической нормы.

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Трамп объявил о своем уважении к Зеленскому
28 февраля 2025, 02:37

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп заявил о своём уважении к Владимиру Зеленскому и выразил уверенность в продуктивности их предстоящей встречи.
На совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме американский лидер, отвечая на вопрос о возможных извинениях за ранее использованный эпитет «диктатор», подчеркнул, что стороны найдут общий язык.

«Думаю, завтра утром у нас будет очень хорошая встреча. Мы очень хорошо поладим. У нас много уважения. Я испытываю большое уважение к нему», — отметил президент США.
Ранее Трамп подтвердил планы подписать с Украиной соглашение по редкоземельным элементам в рамках пятничных переговоров с Зеленским.

Также сообщалось, что агентство США по международному развитию (USAID) якобы перечислило журналу Time 4 миллиона долларов за присвоение Владимиру Зеленскому звания «Человек года». Однако Украина отрицает эти сведения, называя их фейком.

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Трамп выразил уверенность в соблюдении Путиным будущего соглашения о мире с Украиной
28 февраля 2025, 00:22

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин не нарушит будущее соглашение по урегулированию конфликта на Украине
Трамп отметил, что давно знает российского лидера и считает его человеком, который держит слово, основываясь на своем опыте общения с ним.

«Я знаю его уже на протяжении долгого времени… Я не верю, что он станет нарушать свое слово», — рассказал президент США журналистам в Белом доме, комментируя будущее урегулирования конфликта на Украине.
Ранее «Радио 1» передавало, что в сети появилось фото из кабины военного самолета РФ в первый день СВО. Оно было сделано 24 февраля 2022 года во время первого боевого вылета.

Вечером 27 февраля сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил антироссийские санкции на год. Соответствующий документ опубликовала американская администрация.

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В сети появилось фото из кабины военного самолета РФ в первый день СВО
В Aviahub выложили фото из кабины российского военного самолета в первый день СВО
28 февраля 2025, 00:10

Фото: iStock/aapsky

В третью годовщину начала специальной военной операции Telegram-канал Aviahub опубликовал фотографии из кабины российского военного самолета, сделанные 24 февраля 2022 года во время первого боевого вылета.
На снимках запечатлен момент посадки в сложных метеоусловиях (дождь на стекле, небо в тучах), которые автор описания назвал «абсолютно нелётной погодой».

Администратор канала не уточнил, принадлежат ли фото лично ему, однако ранее неоднократно делился материалами с аэродромов и кабины истребителя.

«Фото-капсула времени. 24.02.2022, первый боевой вылет, после команды Zаходим, посадка в абсолютно нелетную погоду», — подписано под фотографией в посте.



Ранее сообщалось, что USAID обвинили в выплате $4 млн Time за звание «человека года» для Зеленского. Киев сведения старательно отрицает, уверяя общественность, что распространившееся с обвинениями в соцсети X видео является фейком и никаких выплат не совершалось.

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«Купили за $4 миллиона»: USAID обвинили в огромной выплате журналу Time за звание человека года для Зеленского
USAID обвинили в выплате $4 млн Time за «человека года» для Зеленского, Киев отрицает
27 февраля 2025, 23:50

Агентство США по международному развитию (USAID) перечислило журналу Time 4 миллиона долларов за присвоение Владимиру Зеленскому звания «Человек года». Такое обвинения распространило в соцсети X якобы издание The New York Times. Однако Украина отрицает эти сведения, называя их фейком.
В Telegram-канале украинского ведомства отметили, что распространяемое в соцсети X видео с обвинениями отсутствует на официальных ресурсах The New York Post, а сама кампания, по их мнению, призвана подорвать доверие к Зеленскому на международной арене.

24 февраля сообщалось, что руководство Агентства США по международному развитию (USAID), назначенное Дональдом Трампом, уведомило 2 тыс. сотрудников о предстоящем увольнении. Кроме того, до тысячи работников агентства были отправлены в административный отпуск.

Также ранее стало известно, что компания Disney начала пересмотр политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) при Трампе, сместив фокус на коммерческие результаты.

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Трамп открестился от своих слов про диктатора о Зеленском
27 февраля 2025, 23:05

Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп открестился от своих слов про диктатора о Владимире Зеленском. Об этом пишет агентство Reuters, ведя трансляцию встречи республиканца с британским премьером Киром Стармером в Белом доме.
«Разве я это говорил?» — спросил Трамп.
В минувшую среду, 19 февраля, хозяин Белого дома написал в социальной сети Truth Social разгромный пост о главе киевского режима. В частности, Трамп выразил недовольство, что Зеленский не проводит выборы на Украине.

Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако политик узурпировал власть в стране.

Ранее сообщалось о продлении Трампом санкций в отношении России.

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