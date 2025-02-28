В США заявили о достижении с Украиной соглашения по добыче ископаемых

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США и Украина завершили согласование соглашения о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых, включая редкоземельные минералы, нефть и газ. Подписание документа президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом запланировано на пятницу (28 февраля), сообщил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox Business.
«Сделка завершена. Завтра Зеленский прибудет сюда, чтобы подписать соглашение. Так что переговоры прекращены, и больше ничего не остается. Я уверен, что Зеленский и Трамп проведут широкое обсуждение, но что касается самой сделки, то она полностью зафиксирована на бумаге и одобрена украинским правительством. Теперь остается лишь дождаться подписания главами двух государств завтра», — поделился министр финансов США.По его словам, договор регулирует не только добычу и транспортировку ресурсов, но и развитие инфраструктуры на территории Украины.
Бессент подчеркнул, что соглашение предусматривает внедрение американских антикоррупционных практик для минимизации рисков злоупотреблений.
Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на выполнение авиарейсов. Решение принято для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Также «Радио 1» передавало, что на юге европейской части России, в Нижнем Поволжье и на Дальнем Востоке в марте температура опустится ниже климатической нормы.
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Мария Моисеева