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Венгрия активно работает над снятием санкций с нескольких российских россиян, включая бизнесменов Алишера Усманова, Дмитрия Мазепина и Михаила Фридмана, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. Эту информацию передало РИА Новости.
«Мы инициировали исключение из списка девяти человек», — пояснил Сийярто.По мнению венгерской стороны, эти люди не должны находиться под ограничениями с юридической точки зрения.
Сийярто рассказал, что уже добилась успеха в трёх случаях из предложенного списка, в том числе для министра спорта Михаила Дегтярева.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал Гутерриша за игнорирование подвигов Красной армии. Он выступая на памятной церемонии, посвященной 80-летию освобождения Аушвиц-Биркенау, ни разу не упомянул роль СССР в освобождении концлагеря.
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