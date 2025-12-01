Выяснилась дата встречи Путина и Уиткоффа в Москве
AFP: Уиткофф проведет переговоры с Путиным в Москве 2 декабря
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф 1 декабря отправится в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Согласно публикации, переговоры Уиткоффа с российским лидером запланированы на вторник, 2 декабря.
Информацию о проведении этой встречи в ближайшие дни также подтвердил журналистам американский президент Дональд Трамп, хотя он не назвал точных дат.
«Когда-то на неделе», — заявил он.Ранее стало известно, что Путин и спецпосланник президента США могут обсудить будущее Украины на предстоящей встрече. При этом, по мнению политолога Константина Блохина, вопрос территорий вряд ли станет центральным, поскольку РФ уже выдвинула свои безусловные требования по этой теме.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснял, что после завершения боевых действий наиболее целесообразным вариантом устройства Украины станет превращение страны в буферную зону между Россией и НАТО.