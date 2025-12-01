Выяснилась дата встречи Путина и Уиткоффа в Москве

01 декабря 2025, 01:16

AFP: Уиткофф проведет переговоры с Путиным в Москве 2 декабря

Фото: iStock/vchal

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф 1 декабря отправится в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного американского чиновника.





Согласно публикации, переговоры Уиткоффа с российским лидером запланированы на вторник, 2 декабря.



Информацию о проведении этой встречи в ближайшие дни также подтвердил журналистам американский президент Дональд Трамп, хотя он не назвал точных дат.





«Когда-то на неделе», — заявил он.