Во Львовской области украинец напал на сотрудника военкомата

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В городе Яворов Львовской области Украины напали на сотрудника военкомата, его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Об этом информирует издание «Страна.ua».
«На работника ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата — ред.) напали в Яворове Львовской области: военнослужащего госпитализировали с черепно-мозговой травмой... Нападавшего уже нашли и задержали», — сказано в сообщении издания.Указано, что нападавший ударил тяжелым предметом по голове сопровождающего его на военно-врачебной комиссии военнослужащего.
Данный инцидент не является единичным. До этого в населенном пункте Книжковцы Хмельницкой области мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата во время проверки документов.
Ранее стало известно, что на Украине задержали за взятку военкома, участвовавшего в жесткой мобилизации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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