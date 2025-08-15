ВСУ атаковали Самарскую область, в Сызрани раздались взрывы на фоне работы ПВО
ВСУ атаковали Сызрань в Самарской области. Местные жители сообщили о примерно десяти взрывах, слышных с 4 часов утра. Об этом сообщают Telegram-каналы Mash и SHOT.
В ходе атаки над городом была зафиксирована интенсивная работа систем противовоздушной обороны (ПВО). Сообщается, что уничтожено несколько воздушных целей. Самые громкие звуки взрывов местные жители услышали ближе к 5 утра, это разбудило многих.
Со слов очевидцев, беспилотники двигались со стороны Кузнецка, при этом наиболее активная работа ПВО наблюдалась у сел Кашмир и Уваровка.
Предварительно, следов попаданий по зданиям или разрушений на земле не обнаружено. Официальной информации от властей о произошедшем и возможных жертвах пока не поступало.
Ранее сообщалось, что при атаке беспилотника на жилой многоэтажный дом в Курске погибла женщина. Ночной удар БПЛА вызвал пожар, который охватил четыре верхних этажа здания. Врио губернатора региона Александр Хинштейн подтвердил, что из-за нападения ВСУ пострадали десять человек.
