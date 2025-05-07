«Я гомосексуалистка*, которая выступает против СВО»: где Дарья Касаткина обрела новую родину и что говорит о России

Дарья Касаткина (Фото: Instagram**@kasatkina)
Сегодня бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина отмечает свой 28-й день рождения. Спортсменка имеет множество наград, в том числе является победительницей девяти турниров WTA, обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России и имеет с 2022 года звание заслуженного мастера спорта России.
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Дарья Касаткина родилась 7 мая 1997 года в Тольятти. Оба родителя девочки были профессиональными спортсменами. Отец занимался хоккеем и играл за «Тольяттинское Торпедо», а мама — лёгкой атлетикой и участвовала в нескольких соревнованиях национального уровня.
Дарья, как и многие ее коллеги по спорту, довольно в раннем возрасте начала тренировки. В возрасте одиннадцати лет Касаткина начала заниматься под руководством Максима Прасолова. Позже, когда ей было уже 14 лет, она тренировалась в теннисной школе в Тольятти под началом Дамира Нургалеева.
После своего первого выступления в юниорской серии ITF 2013 года Дарья начала одерживать победы на соревнованиях, завоевав семь чемпионских титулов. Кроме того, Касаткина стала лучшей на Открытом чемпионате Франции и заняла третье место в мировом рейтинге среди юниоров.
В 2014 году спортсменка одержала победу на соревнованиях «Ролан Гаррос» среди юниорок и заняла второе место на юношеских Олимпийских играх в парном разряде. После были победы в Кубке Кремля в парном разряде, первый титул WTA в одиночном разряде, «Большого шлема» «Ролан Гаррос» и второй титул WTA.
В 2015 году Касаткина приняла решение переехать в Трнаву, Словакия, чтобы тренироваться в Теннисной академии Empire. Она объяснила свой выбор тем, что предпочитает заниматься вдали от городской суеты, а в России это невозможно.
С 2019 года Дарья проживала в Барселоне. В международных рейтингах она периодически входила в десятку лучших теннисисток. Однако большинство своих наград она получала благодаря России. В 2018 году Касаткина одержала победу на турнире «Кубок Кремля». В 2021 году в составе национальной сборной она завоевала Кубок Билли Джин Кинг.
В 2022 году России ей было присвоено почётное звание «Заслуженный мастер спорта». А вскоре после этого Касаткина начала выступать с критикой в сторону России.
Дарья Касаткина (Фото: Instagram**@kasatkina)
Сразу после начала СВО Касаткина поддержала санкции против российских национальных команд.
Тогда же обиженная спортсменка начала подыскивать для себя более выгодную страну и обзаводиться имуществом в Барселоне. Когда страна, вложившая в ее спортивное продвижение немало средств, оказалась в сложном положении и временно отошла в сторону от большого спорта, Касаткина предала ее, да еще и начала к этому агитировать других:
Дарья Касаткина и Наталья Забияко (Фото: Instagram**@kasatkina)
В июле 2022 года теннисистка объявила публике о своей нетрадиционной ориентации*. Спортсменка рассказала, что встречается с Натальей Забияко, серебряным призером по фигурному катанию на Олимпийских играх 2018 года.
Казалось бы, ну чем теперь Касаткина не типичная европейка? Россию хаит, состоит в однополых отношениях*, осуждает СВО и сочувствует украинцам, а гражданства в Европе никто не предлагает. Тогда теннисистка решила разыграть еще одну карту. И в 2023 году начала публично высказывать опасения по поводу мер, которые Россия может предпринять в ее отношении.
Дарья Касаткина (Фото: Instagram**@kasatkina)
Три года Дарья Касаткина пребывала в нейтральном статусе и в поиске страны, которая даст ей гражданство. В 2025-м на трогательные истории обиженной Россией спортсменки откликнулась Австралия.
В марте этого года Касаткина опубликовала пост в социальной сети со словами:
Западные издания много писали о «подвиге» бывшей российской спортсменки, хвалили ее за стойкость против «кремлевского режима» и восхищались ее мужеству на столь трудном пути ухода от России.
Российская же публика отреагировала более спокойно. Общие настроения лаконично выразил четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов:
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Биография
Дарья Касаткина родилась 7 мая 1997 года в Тольятти. Оба родителя девочки были профессиональными спортсменами. Отец занимался хоккеем и играл за «Тольяттинское Торпедо», а мама — лёгкой атлетикой и участвовала в нескольких соревнованиях национального уровня.
Дарья, как и многие ее коллеги по спорту, довольно в раннем возрасте начала тренировки. В возрасте одиннадцати лет Касаткина начала заниматься под руководством Максима Прасолова. Позже, когда ей было уже 14 лет, она тренировалась в теннисной школе в Тольятти под началом Дамира Нургалеева.
После своего первого выступления в юниорской серии ITF 2013 года Дарья начала одерживать победы на соревнованиях, завоевав семь чемпионских титулов. Кроме того, Касаткина стала лучшей на Открытом чемпионате Франции и заняла третье место в мировом рейтинге среди юниоров.
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В 2014 году спортсменка одержала победу на соревнованиях «Ролан Гаррос» среди юниорок и заняла второе место на юношеских Олимпийских играх в парном разряде. После были победы в Кубке Кремля в парном разряде, первый титул WTA в одиночном разряде, «Большого шлема» «Ролан Гаррос» и второй титул WTA.
В 2015 году Касаткина приняла решение переехать в Трнаву, Словакия, чтобы тренироваться в Теннисной академии Empire. Она объяснила свой выбор тем, что предпочитает заниматься вдали от городской суеты, а в России это невозможно.
С 2019 года Дарья проживала в Барселоне. В международных рейтингах она периодически входила в десятку лучших теннисисток. Однако большинство своих наград она получала благодаря России. В 2018 году Касаткина одержала победу на турнире «Кубок Кремля». В 2021 году в составе национальной сборной она завоевала Кубок Билли Джин Кинг.
В 2022 году России ей было присвоено почётное звание «Заслуженный мастер спорта». А вскоре после этого Касаткина начала выступать с критикой в сторону России.
Быть гражданкой России стало невыгодно
Дарья Касаткина (Фото: Instagram**@kasatkina)
Сразу после начала СВО Касаткина поддержала санкции против российских национальных команд.
«Я согласна с баном национальных команд, безусловно. И, наверное, всех структур, поддерживаемых государственным финансированием, — выпалила уроженка Тольятти. — Но не совсем согласна с баном индивидуалистов — таких, как мы. Я понимаю решение, почему нас дисквалифицировали с Уимблдона. Я его понимаю, но принять его очень сложно, потому что если брать индивидуально каждый случай, я не считаю, что мы под него попадаем. С национальными командами, конечно, другое, здесь я согласна», — делилась спортсменка в интервью Ксении Собчак в 2022 году.
Тогда же обиженная спортсменка начала подыскивать для себя более выгодную страну и обзаводиться имуществом в Барселоне. Когда страна, вложившая в ее спортивное продвижение немало средств, оказалась в сложном положении и временно отошла в сторону от большого спорта, Касаткина предала ее, да еще и начала к этому агитировать других:
«Я думаю, многие талантливые дети, у родителей которых будет возможность, наверное, будут менять гражданство. А что до детей, то я даже могу сказать, что если есть такая возможность, ребят, меняйте гражданство».
Каминг-аут*
Дарья Касаткина и Наталья Забияко (Фото: Instagram**@kasatkina)
В июле 2022 года теннисистка объявила публике о своей нетрадиционной ориентации*. Спортсменка рассказала, что встречается с Натальей Забияко, серебряным призером по фигурному катанию на Олимпийских играх 2018 года.
«Что я сейчас чувствую, когда говорю на камеру о нетрадиционной ориентации*? Да всё нормально, мне даже прикольно. Какой-то адреналин, да. Есть ли у меня девушка? Да, сейчас есть. Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла», — говорила Касаткина в интервью на YouTube-канале Виктора Кравченко.
Казалось бы, ну чем теперь Касаткина не типичная европейка? Россию хаит, состоит в однополых отношениях*, осуждает СВО и сочувствует украинцам, а гражданства в Европе никто не предлагает. Тогда теннисистка решила разыграть еще одну карту. И в 2023 году начала публично высказывать опасения по поводу мер, которые Россия может предпринять в ее отношении.
«При таком режиме ситуация для меня небезопасная. Я гомосексуалистка*, которая выступает против СВО, поэтому не могу вернуться. Но не жалею об этом ни на процент. Когда начались боевые действия, я была очень подавлена и просто решила: «Ну и чёрт с ним». Я больше не могла всё скрывать. После этого были определенные последствия, но меня беспокоило только то, что будет с родителями», — цитирует Касаткину издание Tennis.
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Новая Родина
Дарья Касаткина (Фото: Instagram**@kasatkina)
Три года Дарья Касаткина пребывала в нейтральном статусе и в поиске страны, которая даст ей гражданство. В 2025-м на трогательные истории обиженной Россией спортсменки откликнулась Австралия.
В марте этого года Касаткина опубликовала пост в социальной сети со словами:
«Рада сообщить всем вам, что мое заявление на получение вида на жительство было одобрено правительством Австралии. Австралия — место, которое я люблю, невероятно гостеприимное, и там я чувствую себя как дома. Мне нравится в Мельбурне, и я с нетерпением жду, когда смогу сделать это место своим домом. В связи с этим я горжусь, что теперь представляю свою новую родину, Австралию, в своей профессиональной теннисной карьере».
Западные издания много писали о «подвиге» бывшей российской спортсменки, хвалили ее за стойкость против «кремлевского режима» и восхищались ее мужеству на столь трудном пути ухода от России.
Российская же публика отреагировала более спокойно. Общие настроения лаконично выразил четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов:
«Из России уехали бывший спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс, 19 вице-премьеров и 29 губернаторов. Все дочери, дети там живут. А тут Касаткина...»
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*Движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Елена Генералова