«Я гомосексуалистка*, которая выступает против СВО»: где Дарья Касаткина обрела новую родину и что говорит о России

Сегодня бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина отмечает свой 28-й день рождения. Спортсменка имеет множество наград, в том числе является победительницей девяти турниров WTA, обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России и имеет с 2022 года звание заслуженного мастера спорта России.