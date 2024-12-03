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ВСУ получили приказ продолжать удерживать позиции в Курской области вплоть до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, сообщает BBC.
Украинские солдаты описывают тяжелую ситуацию на линии фронта, где им приходится сталкиваться с постоянными бомбардировками и выматывающими погодными условиями.
Британские журналисты отмечают, что военнослужащие жалуются на хронический недостаток сна и неопределенность цели происходящего, что вызывает у них опасения о возможности поражения.
Помимо этого стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые допустил необходимость мирных переговоров для урегулирования конфликта на Украине.
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Британские журналисты отмечают, что военнослужащие жалуются на хронический недостаток сна и неопределенность цели происходящего, что вызывает у них опасения о возможности поражения.
«По их словам, теперь приказ заключается в том, чтобы удерживать этот небольшой кусочек российской территории до тех пор, пока в конце января в Белый дом не войдет новый президент США с новой политикой», — написано в статье.Ранее Министерство обороны Великобритании заявило в соцсети X о потенциальной угрозе для логистики украинских войск в Донецкой народной республике. Основное беспокойство вызывает наступление российских войск в районе Великой Новоселки, ключевого опорного пункта ВСУ на линии фронта.
Помимо этого стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые допустил необходимость мирных переговоров для урегулирования конфликта на Украине.
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Мария Моисеева