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Членство Украины в Евросоюзе (ЕС) обсудил Владимир Зеленский с главой польского парламента. Об этом глава киевского режима проинформировал в Telegram-канале.
Кроме того, обсуждалась реализация общих проектов по обустройству пунктов пересечения границы между двух государств. Зеленский надеется на дальнейшую военную поддержку со стороны Польши и усиление санкционных ограничений в отношении России.
Перед этим политолог Руслан Бортник рассказывал, что режим Зеленского опасается переворота на Украине и свержения.
Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Однако политик воспользовался военным положением, отменил выборы в стране и узурпировал власть.
Ранее в МИД РФ отреагировали на слова Зеленского про переговоры с Россией.
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Перед этим политолог Руслан Бортник рассказывал, что режим Зеленского опасается переворота на Украине и свержения.
Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Однако политик воспользовался военным положением, отменил выборы в стране и узурпировал власть.
Ранее в МИД РФ отреагировали на слова Зеленского про переговоры с Россией.
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Никита Кротов