Зеленский предупредил о «критической» ситуации на Запорожской АЭС

30 сентября 2025, 23:38

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) как «критическую». Соответствующее заявление он сделал в своем вечернем видеообращении, которое выложил в личных социальных сетях.





Зеленский сообщил, что ЗАЭС уже седьмые сутки работает на дизель-генераторах. Это является беспрецедентным режимом эксплуатации для станции.



Риск аварийных ситуаций увеличен.



Зеленский утверждает, что один из генераторов уже вышел из строя по причине чрезмерной нагрузки. Он возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на Россию, говоря, что российская сторона «препятствует восстановлению» поврежденных линий электропередач.



