Зеленский предупредил о «критической» ситуации на Запорожской АЭС
Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) как «критическую». Соответствующее заявление он сделал в своем вечернем видеообращении, которое выложил в личных социальных сетях.
Зеленский сообщил, что ЗАЭС уже седьмые сутки работает на дизель-генераторах. Это является беспрецедентным режимом эксплуатации для станции.
Риск аварийных ситуаций увеличен.
Зеленский утверждает, что один из генераторов уже вышел из строя по причине чрезмерной нагрузки. Он возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на Россию, говоря, что российская сторона «препятствует восстановлению» поврежденных линий электропередач.
При этом он не упомянул о регулярных обстрелах территории станции со стороны Киева, которые приводят к повреждению энергетической инфраструктуры.
23 сентября сообщалось, что последнюю линию электропередачи ЗАЭС отключили из-за обстрела ВСУ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.