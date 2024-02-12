Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине до 13 мая

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты, согласно которым в стране продлеваются сроки действия всеобщей мобилизации и военного положения до 13 мая. Об этом рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«Президент подписал законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Соответственно, оба срока продлены с 14 февраля на 90 дней, до 13 мая», - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Таким образом, по информации украинского издания «Страна.ua», выборы президента на Украине будущей весной не состоятся.
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