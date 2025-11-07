Жителя Новосибирска задержали за оправдание теракта на ж/д в Рязанской области

07 ноября 2025, 09:06

Фото: iStock/simpson33

Сотрудники УФСБ в Новосибирске выявили мужчину, который публично оправдывал теракт на железной дороге в Рязанской области. Этот инцидент произошел в ноябре 2023 года и привел к сходу с рельсов 19 грузовых вагонов. Об этом пишет РИА Новости.