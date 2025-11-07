Жителя Новосибирска задержали за оправдание теракта на ж/д в Рязанской области
Сотрудники УФСБ в Новосибирске выявили мужчину, который публично оправдывал теракт на железной дороге в Рязанской области. Этот инцидент произошел в ноябре 2023 года и привел к сходу с рельсов 19 грузовых вагонов. Об этом пишет РИА Новости.
Задержанный стал сторонником запрещенной в России иностранной террористической организации «Легион «Свобода России»*. Он разместил комментарии в Telegram, поддерживающие действия украинских кураторов.
Следственный отдел УФСБ России по Новосибирской области возбудил уголовное дело. Мужчине грозит наказание до семи лет лишения свободы за пропаганду терроризма.
