Баня с Жириновским и спорт для бойцов СВО: Биография и заслуги министра спорта Дегтярева

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
14 мая Госдума утвердила Михаила Дегтярева на должность министра спорта России. До этого Дегтярев занимал должность губернатора Хабаровского края. На пост министра спорта также претендовали заместители экс-главы ведомства Олега Матыцина, Одес Байсултанов и Азат Кадыров.
Редакция «Радио 1» подготовила материал о деятельности и планах Дегтярева.
В 1998 году с отличием окончил Самарский международный аэрокосмический лицей. После поступил в Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва, после окончания ему присвоили квалификацию «инженер» по специальности «Авиационные двигатели и энергетические установки». В 2005 году в том же университете окончил факультет экономики и управления по специальности «Менеджмент».
Дегтярев — кандидат юридических наук.
С 2011 по 2020 годы Дегтярев был депутатом Госдумы. Занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по науке и наукоёмким технологиям. Также являлся председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
19 сентября 2021 года Дегтярева избрали губернатором Хабаровского края. Он проработал на этой должности 3 года, 9 месяцев и 21 день.
14 мая 2024 года был назначен Министром спорта России.
Дегтярев награждён орденом Дружбы, орденом Александра Невского, почётной грамотой и благодарностью Президента РФ.
Население региона снизилось на 3% — с 1,32 миллиона человек на начало 2020 года до 1,28 миллиона человек на начало 2024 года.
Рождаемость снизилась на 16,5% — с 10,9 на 1 тысячу населения за 2019 год до 9,1 за 2023-й. Смертность за это же время снизилась на 0,8% — с 13,3 на 1 тыс. населения до 13,2.
Уровень безработицы опустился на 1,7 п. п. — с 3,8% по результатам 2019 года до 2,1% по итогам 2023-го. Среднемесячная зарплата поднялась в 1,5 раза — с 50,2 тысяч рублей в 2019 году до 72,7 тысячи рублей в 2023-м. Средняя пенсия выросла в 1,4 раза — с 17,2 тысячи рублей до 24 тысяч рублей.
Как считал Жириновский, только Дегтярев мог бы справиться с этой задачей. Он несколько раз повторил, что Дегтярев – министр спорта России.
Стоит отметить, что в 2013 году Дегтярев баллотировался в мэры Москвы, но заветную должность так и не получил. Свою предвыборную компанию он проводил в бане — приглашал туда избирателей и общался с ними вместе со своим политическим кумиром — Владимиром Жириновским.
Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, Дегтярев должен «полностью перестроить работу министерства».
Также министр спорта заявил, что государству необходимо поддержать участие спортсменов России в международных соревнованиях и развивать лиги
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Биография Михаила ДегтяреваМихаил Владимирович Дегтярев родился 10 июля 1981 года в городе Куйбышеве (Самара).
В 1998 году с отличием окончил Самарский международный аэрокосмический лицей. После поступил в Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва, после окончания ему присвоили квалификацию «инженер» по специальности «Авиационные двигатели и энергетические установки». В 2005 году в том же университете окончил факультет экономики и управления по специальности «Менеджмент».
Дегтярев — кандидат юридических наук.
С 2011 по 2020 годы Дегтярев был депутатом Госдумы. Занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по науке и наукоёмким технологиям. Также являлся председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
19 сентября 2021 года Дегтярева избрали губернатором Хабаровского края. Он проработал на этой должности 3 года, 9 месяцев и 21 день.
14 мая 2024 года был назначен Министром спорта России.
Дегтярев награждён орденом Дружбы, орденом Александра Невского, почётной грамотой и благодарностью Президента РФ.
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Результаты правления губернатора ДегтяреваВ период нахождения Михаила Дегтярева на посту губернатора Хабаровского края, ВРП региона увеличился на 24% — с 861,231 млрд рублей в 2020 году до 1,068 трлн рублей в 2022 году. ВРП на душу населения за тот же период вырос на 25,92% — с 658,240 тысячи рублей до 828,826 тысячи рублей (18-е место в 2020 году, 23-е — в 2022 году).
Население региона снизилось на 3% — с 1,32 миллиона человек на начало 2020 года до 1,28 миллиона человек на начало 2024 года.
Рождаемость снизилась на 16,5% — с 10,9 на 1 тысячу населения за 2019 год до 9,1 за 2023-й. Смертность за это же время снизилась на 0,8% — с 13,3 на 1 тыс. населения до 13,2.
Уровень безработицы опустился на 1,7 п. п. — с 3,8% по результатам 2019 года до 2,1% по итогам 2023-го. Среднемесячная зарплата поднялась в 1,5 раза — с 50,2 тысяч рублей в 2019 году до 72,7 тысячи рублей в 2023-м. Средняя пенсия выросла в 1,4 раза — с 17,2 тысячи рублей до 24 тысяч рублей.
Пророчество Жириновского про ДегтяреваПервый лидер ЛДПР Владимир Жириновский в 2018 году сделал пророчество, касавшееся его ученика и однопартийца Дегтярева.
«Вот Дегтярев! Вот министр спорта! А пока назначают не таких, как Дегтярев, бардак будет!» – заявил Владимир Жириновский летом того года.В 2018 году проходил чемпионат мира по футболу, и матчи проходили на стадионах России. Журналисты спросили Жириновского, как он оценивает игру российской сборной. Глава ЛДПР ответил, что необходимо правильно подбирать футболистов, но никто этого не делает, поскольку в сфере творится беспорядок.
Как считал Жириновский, только Дегтярев мог бы справиться с этой задачей. Он несколько раз повторил, что Дегтярев – министр спорта России.
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Стоит отметить, что в 2013 году Дегтярев баллотировался в мэры Москвы, но заветную должность так и не получил. Свою предвыборную компанию он проводил в бане — приглашал туда избирателей и общался с ними вместе со своим политическим кумиром — Владимиром Жириновским.
Планы ДегтяреваДегтярев уже рассказал о приоритетах на новой должности. Он обозначил развитие массового, любительского, детско-юношеского спорта. Он отметил, что занимался кураторством этих направлений в Хабаровском крае, и теперь постарается перенести их на федеральный уровень.
Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, Дегтярев должен «полностью перестроить работу министерства».
«Вопрос социализации и реабилитации участников специальной военной операции через спорт также будет в фокусе внимания министерства, как и развитие физкультуры и спорта в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях», — передает слова Дегтярева NEWS.ru.Дегтярев также призвал привести в порядок учебные корпуса, спортивные объекты и общежития профильных вузов и училищ, а также утвердить статус тренера на государственном уровне.
Также министр спорта заявил, что государству необходимо поддержать участие спортсменов России в международных соревнованиях и развивать лиги
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Алина Юрчак