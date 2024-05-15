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Баня с Жириновским и спорт для бойцов СВО: Биография и заслуги министра спорта Дегтярева

Дегтярев пообещал помочь бойцам спецоперации и развить спорт в новых регионах
15 мая 2024, 04:56
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

14 мая Госдума утвердила Михаила Дегтярева на должность министра спорта России. До этого Дегтярев занимал должность губернатора Хабаровского края. На пост министра спорта также претендовали заместители экс-главы ведомства Олега Матыцина, Одес Байсултанов и Азат Кадыров.
Редакция «Радио 1» подготовила материал о деятельности и планах Дегтярева.

Биография Михаила Дегтярева

Михаил Владимирович Дегтярев родился 10 июля 1981 года в городе Куйбышеве (Самара).



В 1998 году с отличием окончил Самарский международный аэрокосмический лицей. После поступил в Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королёва, после окончания ему присвоили квалификацию «инженер» по специальности «Авиационные двигатели и энергетические установки». В 2005 году в том же университете окончил факультет экономики и управления по специальности «Менеджмент».

Дегтярев — кандидат юридических наук.

С 2011 по 2020 годы Дегтярев был депутатом Госдумы. Занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по науке и наукоёмким технологиям. Также являлся председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

19 сентября 2021 года Дегтярева избрали губернатором Хабаровского края. Он проработал на этой должности 3 года, 9 месяцев и 21 день.

14 мая 2024 года был назначен Министром спорта России.

Дегтярев награждён орденом Дружбы, орденом Александра Невского, почётной грамотой и благодарностью Президента РФ.
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Результаты правления губернатора Дегтярева

В период нахождения Михаила Дегтярева на посту губернатора Хабаровского края, ВРП региона увеличился на 24% — с 861,231 млрд рублей в 2020 году до 1,068 трлн рублей в 2022 году. ВРП на душу населения за тот же период вырос на 25,92% — с 658,240 тысячи рублей до 828,826 тысячи рублей (18-е место в 2020 году, 23-е — в 2022 году).

Население региона снизилось на 3% — с 1,32 миллиона человек на начало 2020 года до 1,28 миллиона человек на начало 2024 года.

Рождаемость снизилась на 16,5% — с 10,9 на 1 тысячу населения за 2019 год до 9,1 за 2023-й. Смертность за это же время снизилась на 0,8% — с 13,3 на 1 тыс. населения до 13,2.

Уровень безработицы опустился на 1,7 п. п. — с 3,8% по результатам 2019 года до 2,1% по итогам 2023-го. Среднемесячная зарплата поднялась в 1,5 раза — с 50,2 тысяч рублей в 2019 году до 72,7 тысячи рублей в 2023-м. Средняя пенсия выросла в 1,4 раза — с 17,2 тысячи рублей до 24 тысяч рублей.

Пророчество Жириновского про Дегтярева

Первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский в 2018 году сделал пророчество, касавшееся его ученика и однопартийца Дегтярева.

«Вот Дегтярев! Вот министр спорта! А пока назначают не таких, как Дегтярев, бардак будет!» – заявил Владимир Жириновский летом того года.
В 2018 году проходил чемпионат мира по футболу, и матчи проходили на стадионах России. Журналисты спросили Жириновского, как он оценивает игру российской сборной. Глава ЛДПР ответил, что необходимо правильно подбирать футболистов, но никто этого не делает, поскольку в сфере творится беспорядок.

Как считал Жириновский, только Дегтярев мог бы справиться с этой задачей. Он несколько раз повторил, что Дегтярев – министр спорта России.
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Стоит отметить, что в 2013 году Дегтярев баллотировался в мэры Москвы, но заветную должность так и не получил. Свою предвыборную компанию он проводил в бане — приглашал туда избирателей и общался с ними вместе со своим политическим кумиром — Владимиром Жириновским.

Планы Дегтярева

Дегтярев уже рассказал о приоритетах на новой должности. Он обозначил развитие массового, любительского, детско-юношеского спорта. Он отметил, что занимался кураторством этих направлений в Хабаровском крае, и теперь постарается перенести их на федеральный уровень.

Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, Дегтярев должен «полностью перестроить работу министерства».

«Вопрос социализации и реабилитации участников специальной военной операции через спорт также будет в фокусе внимания министерства, как и развитие физкультуры и спорта в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях», — передает слова Дегтярева NEWS.ru.
Дегтярев также призвал привести в порядок учебные корпуса, спортивные объекты и общежития профильных вузов и училищ, а также утвердить статус тренера на государственном уровне.

Также министр спорта заявил, что государству необходимо поддержать участие спортсменов России в международных соревнованиях и развивать лиги

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Зарайск примет масштабный полумарафон «ЗаБег.РФ»
14 мая 2024, 21:03

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Зарайск станет 19 мая центральной подмосковной площадкой самого масштабного полумарафона России с синхронным стартом – «ЗаБег.РФ». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Участникам предложат четыре дистанции: 1, 5, 10 и 21,1 км. Трасса проведёт спортсменов по достопримечательностям города. Это Зарайский кремль, Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, Водонапорная башня 1916 года постройки, Церковь Ильи Пророка, а также Церковь Троицы Живоначальной. Старт и финиш – на площади у мемориала «Вечный огонь». Для гостей и болельщиков будет оборудована яркая фан-зона с развлекательной интерактивной программой для зрителей всех возрастов», – говорится в сообщении.
В этом году полумарафон «ЗаБег.РФ» состоится в восьмой раз и объединит всю страну. Единовременный старт будет дан в 85 регионах от Камчатки до Калининграда ровно в 9 часов по московскому времени в 11 часовых поясах.

Мероприятие проходит в рамках международного полумарафона OneRun, который соберёт свыше 160 тыс любителей бега. Оно состоится в таких странах, как Россия, Бразилия, Китай, Объединённые Арабские Эмираты, Катар, Сербия, Пакистан, Камерун, Непал, Египет, Бахрейн, Белоруссия, Киргизия, Армения, Узбекистан и Таджикистан.

Подробности можно найти на официальном сайте.

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Подмосковные спортсмены выиграли семь медалей на соревнованиях по кроссу
14 мая 2024, 17:57

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Семь медалей завоевали подмосковные спортсмены на соревнованиях по кроссу на квадроциклах. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Этап чемпионата России и первенство Федерации мотоциклетного спорта России по кроссу на квадроциклах проходило 8 и 9 мая в Дмитровском городском округе на «Стадионе технических видов спорта».

«В классе «ATV 50» 5-8 лет бронзу завоевала Софья Малиновская из Серпухова. В классе «ATV 100 Lite» 7-12 лет «золото» на счету Матвея Качалова из Клина, «серебро» у Елизаветы Тихоновой из Серпухова и замкнул бронза у Александра Светлова из Клина. В классе «ATV 200» 9-14 лет на серебряным призером стал Степан Мигурский из Сергиева Посада. В классе «ATV Юниоры 500» 13-16 лет «бронза» на счету Артема Зыкова из Подольска»,- отметили в министерстве.

Также в чемпионате России по кроссу на квадроциклах среди мужчин в классе «ATV 500» бронзу завоевал Павел Шальнов из Подольска.

В общей сложности в турнире принимали участие порядка 52 спортсменов со всей России.

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#первенство
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Подмосковные гребцы завоевали девять медалей на первенстве России
14 мая 2024, 17:32

Фото: iStock/GeorgeRudy

Две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали выиграли представители Московской области на соревнованиях в рамках первенства России по гребле на байдарках и каноэ, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Обе золотые медали команде Московской области принесла байдарочница Мария Давыкоза — в составе четвёрки на дистанции 500 метров и в составе двойки на такой же дистанции среди юниорок до 24 лет», — говорится в сообщении.
Три серебряные медали завоевал байдарочник Анатолий Кулагин, выступавший в возрастной категории «юниоры до 19 лет». Награды ему принесли одиночный старт на 5 тысяч метров, а также старты на 500 метров в составе двойки и четвёрки.

Ещё два серебра выиграл представитель Московской области Никита Максимов в категории «юниоры до 24 лет» на дистанциях 500 метров в составе четвёрки и двойки.

А бронзовые медали сборной области принесли в составе четвёрок на дистанции 500 метров Ангелина Семенова и Александр Розов, выступавшие в возрастной категории «юниоры до 24 лет».

Первенство проводилось в Краснодаре.

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#спорт
#минспорта мо
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В Серебряных Прудах прошел традиционный турнир по самбо среди юношей
14 мая 2024, 16:54

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

Традиционный турнир по борьбе самбо среди юношей 2009-2011г. провели в Серебряных Прудах. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Соревнования прошли 11 мая на базе спортивного комплекса «Молодёжный».

В турнире участие порядка 94 спортсменов из Серебряных Прудов, Тулы, Рязани, Ступино, Каширы, Чехова, Ожерелья и Тульской области.

«По итогам схваток первые места заняли Мокин Виталий, Дадашев Эмин, Шаталов Егор, Манукян Давид, Ашотян Антонио, Кизирян Роман. На втрой ступене пьедестала расположились Шкарой Сергей и Шашкин Антон. Бронзовыми призерами стали Головин Никита, Воробьёв Максим, Якурин Фёдор, Абдуллаев Гасан, Ватрушкин Кирилл и Селихов Матвей», — поделились в пресс-службе.

Ежегодный турнир был посвящен памяти летчика-испытателя, Героя Советского Союза Н. И. Коровушкина.

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#победители
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В Химках пройдет Суперфинал чемпионата АСБ
14 мая 2024, 16:24

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Химках пройдет Суперфинал чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола 2024 пройдёт с 23 по 25 мая в БЦ «Химки».

«Суперфинал АСБ – это крупнейшее событие в мире студенческого баскетбола России. В турнире среди мужских сборных сыграют представители Московской области, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В женских соревнованиях встретятся команды из Чебоксар, Санкт-Петербурга, Владимира и Екатеринбурга», — поделились в пресс-службе министерства.

Стоит отметить, что зрителей помимо матчей ждут шоу-программа и различные активности.

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#шоу
#баскетбол
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В Красноармейске состоялся турнир по футболу памяти В.И. Новикова
14 мая 2024, 15:57

Фото: пресс-служба администрации городского округа Пушкино

В Красноармейске прошел ежегодный турнир по футболу памяти Героя Советского Союза В.И. Новикова. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
В соревнованиях принимали участие команды юношей общеобразовательных учреждений городского округа.

По итогам турнира первое место заняла команда общеобразовательного учреждения «Центр образования № 2» (корпус 3) Красноармейска. На втором месте стала команда общеобразовательного учреждения «Образовательный комплекс № 11» из Пушкино и замкнула тройку лидеров команда команда общеобразовательного учреждения «Центр образования № 2» (корпус 2) Красноармейска», — поделились в пресс-службе.

Все участники соревнований получили памятные подарки от партнеров турнира.

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Заварзин: Для «Балтики» матч со «Спартаком» — вопрос жизни и смерти
14 мая 2024, 15:43

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший гендиректор московского «Спартака» Юрий Заварзин заявил, что для «Балтики» предстоящим матч финала Пути регионов Кубка России с москвичами является ключевым вопросом.
«Для «Спартака» место в чемпионате особой роли не играет, а у «Балтики» вопрос жизни и смерти. Калининградцам надо беречь силы на РПЛ. «Балтика» будет менее агрессивно действовать сегодня, либо Игнашевич выпустит молодёжь. У калининградцев особо нет желания выиграть кубок, нежели чем у «Спартака», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Заварзин.

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев также высказал мнение о том, что калининградцам в этом матче отступать некуда.

«Красно-белые немного успокоились и стараются больше играть на результат. А калининградцам отступать некуда. Применительно к ним я сравню ситуацию с русской рулеткой. Если ошибаешься, то вылетаешь и теряешь возможность завоевать трофей. Отступать некуда — позади родной город. Как завершится противостояние, гадать бессмысленно, фаворита здесь нет», — прокомментировал в беседе с RT Ташуев.

Ранее бывший игрок сборной России Александр Мостовой предположил, что в матче финала Пути регионов Кубка России между «Балтикой» и «Спартаком» последний может уткнуться в стену.

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#спорт
#футбол
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Кравцов выразил надежду на победу «Спартака» в Кубке России
14 мая 2024, 15:33

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что рассчитывает на победу «Спартака» в Кубке России.
«Надеемся, что Кубок «Спартак» все-таки возьмет», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Кравцов.

А бывший игрок сборной России Александр Мостовой предположил, что в матче финала Пути регионов Кубка России между «Балтикой» и «Спартаком» последний может уткнуться в стену.

«Нельзя исключать, что москвичи упрутся в стену. Всё будет зависеть только от оппонентов. Если те отойдут от чудовищной осечки в чемпионате, дадут бой. Всё-таки весной команда Сергея Игнашевича демонстрирует симпатичный футбол, и даже «Динамо» в Калининграде спаслось во многом случайно», — прокомментировал в беседе с RT Мостовой.

Ранее бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло высказал мнение о том, что для команды на данный момент самым важным является Кубок России.

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#спорт
#футбол
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#кубок россии
#мнение
#спартак
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Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей Кубка России по бадминтону
14 мая 2024, 14:59

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, три серебряные и одну бронзовую награду выиграли спортсмены из Московской области на Кубке России по бадминтону, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Обе золотые медали в копилку Московской области принёс Артур Печёнкин. Он одержал победу в соревнованиях одиночного разряда среди мужчин и в парном разряде выиграл золото в дуэте со столичным спортсменом Александром Зинченко», — говорится в сообщении.
Серебро завоевали Вячеслав Добычкин в одиночном разряде, Глеб Степаков и Георгий Лебедев в парном соревновании, а также Глеб Степаков и Мария Сухова — в смешанном парном разряде.

Бронзовую медаль выиграла Алина Бусыгина, выступавшая в дуэте с москвичкой Марией Суховой.

Всего в соревнованиях, которые проводились в Саратове, приняли участие более 160 спортсменов.

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#спорт
#минспорта мо
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