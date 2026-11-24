24 ноября 2026, 12:52

Фигуристка Погорилая заявила, что на нее с дочерью напал неизвестный

Анна Погорилая (Фото: Инстаграм*/nevskaya_pogorilaya)

Российская фигуристка Анна Погорилая и ее дочь подверглись нападению неизвестного. Об этом она сообщила на свой странице в Instagram*.





По словам спортсменки, в тот момент ей было страшно не столько за себя, сколько за своего ребенка. Погорилая отметила, что после произошедшего обратилась в полицию и написала заявление. Вышли ли правоохранители на след подозреваемого, она не раскрыла.

«Не думала, что придется кричать на улице и просить о помощи. Сейчас у нас уже все хорошо. Неадекватных хватает», — поделилась спортсменка.