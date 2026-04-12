Российский боец UFC Мурзаканов потерпел свое первое поражение в карьере
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Азамат Мурзаканов потерпел первое поражение в карьере на 327-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит в Майами. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что российский полутяжеловес уступил 34-летнему бразильцу Пауло Косте техническим нокаутом в третьем раунде. 37-летний спортсмен пропустил хай-кик в голову, после чего рефери остановил бой. Для Мурзаканова это поражение стало первым в 17 профессиональных поединках ММА.
Ранее «Радио 1» передавало, что боксеру Косте Цзю заблокировали банковский счет. Причиной введения ограничений стала задолженность — у российского спортсмена отрицательное сальдо единого налогового счёта в размере 453 141 рубля.
10 апреля сообщалось, что известный в прошлом боец ММА и актер Олег Тактаров рассказал о жизни в США. Он отметил, что ситуация в стране существенно ухудшилась.
Читайте также: