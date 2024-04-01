Эндокринолог назвала тип питания, который поможет похудеть к лету

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С приближением лета и купального сезона многие задумываются о выборе диеты для потери лишних килограмм. Эндокринолог Антонина Гуреева в разговоре с «МедикФорум» порекомендовала интервальное голодание.
Она пояснила, что обязательным условием для похудения является дефицит калорий. Его можно достичь при помощи исключения из рациона сладких, жирных и других высококалорийных продуктов.
Врач отметила, что некоторым может помочь интервальное голодание, но перед ним необходимо проконсультироваться с врачом. Это вид питания характеризуется ограниченным по времени употреблением пищи.
К примеру, человек может есть только 8 часов в сутки, а в остальное время не притрагивается к пище. За счёт этого можно следить за питанием и потерять лишние килограммы.
Ранее диетолог назвал пять продуктов, помогающих снизить вес. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Врач отметила, что некоторым может помочь интервальное голодание, но перед ним необходимо проконсультироваться с врачом. Это вид питания характеризуется ограниченным по времени употреблением пищи.
Ранее диетолог назвал пять продуктов, помогающих снизить вес. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак