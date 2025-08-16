ИИ-ассистенты в эндоскопии ухудшили диагностику рака

16 августа 2025, 01:51

ИИ снизил выявляемость патологий на 20%:

Фото: Istock/PhonlamaiPhoto

Использование ИИ-ассистентов снизило частоту обнаружения полипов толстой кишки на 20% из-за снижения внимательности врачей, показало польское исследование.