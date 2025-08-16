Достижения.рф

ИИ-ассистенты в эндоскопии ухудшили диагностику рака

ИИ снизил выявляемость патологий на 20%:
Фото: Istock/PhonlamaiPhoto

Использование ИИ-ассистентов снизило частоту обнаружения полипов толстой кишки на 20% из-за снижения внимательности врачей, показало польское исследование.



С сентября 2021 по март 2022 года специалисты Медицинского университета Силезии наблюдали за работой 19 врачей из четырех эндоскопических центров. Результаты показали: после внедрения ИИ частота выявления полипов (предвестников рака толстой кишки) снизилась примерно на 20%.

Авторы исследования, опубликованного в The Lancet Gastroenterology and Hepatology, отметили парадокс: данные противоречат предыдущим работам, где ИИ помогал находить больше образований. Ученые предположили, что в ранних испытаниях медики работали в режиме контроля, а постоянное использование технологии снижает их внимательность.

При длительном применении ИИ врачи начинают полагаться на систему как на абсолютно надежный источник, реже проводя самостоятельный анализ, — пояснили исследователи в интервью Futurism. Это приводит к увеличению количества пропущенных патологий.



Елизавета Теодорович

