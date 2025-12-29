Органы свиней могут стать более подходящими для трансплантации, чем человеческие

29 декабря 2025, 18:12

Фото: iStock/taxzi

Органы свиней в перспективе могут стать более подходящими для трансплантации, чем человеческие. Такое мнение высказал руководитель Института трансплантологии NYU Langone доктор Роберт Монтгомери, участвующий в клиническом исследовании по пересадке почек от свиней живым пациентам.





По его словам, первая подобная операция уже проведена, следующая запланирована на январь. На начальном этапе в программе участвуют шесть пациентов. Донорские органы генетически модифицировали: изменения внесли в десять участков ДНК, чтобы снизить риск отторжения.



Как сообщает издание The Guardian, в случае одобрения метода Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США число пересадок планируется увеличить до 44. Метод ксенотрансплантации рассматривается как возможное решение проблемы острой нехватки донорских органов. По информации NHS Blood and Transplant, за последние десять лет в Великобритании более 12 тысяч человек умерли или были исключены из листа ожидания, так и не дождавшись трансплантации.



