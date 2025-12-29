Органы свиней могут стать более подходящими для трансплантации, чем человеческие
Органы свиней в перспективе могут стать более подходящими для трансплантации, чем человеческие. Такое мнение высказал руководитель Института трансплантологии NYU Langone доктор Роберт Монтгомери, участвующий в клиническом исследовании по пересадке почек от свиней живым пациентам.
По его словам, первая подобная операция уже проведена, следующая запланирована на январь. На начальном этапе в программе участвуют шесть пациентов. Донорские органы генетически модифицировали: изменения внесли в десять участков ДНК, чтобы снизить риск отторжения.
Как сообщает издание The Guardian, в случае одобрения метода Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США число пересадок планируется увеличить до 44. Метод ксенотрансплантации рассматривается как возможное решение проблемы острой нехватки донорских органов. По информации NHS Blood and Transplant, за последние десять лет в Великобритании более 12 тысяч человек умерли или были исключены из листа ожидания, так и не дождавшись трансплантации.
В исследовании участвуют пациенты, которым невозможно пересадить человеческую почку, либо те, кто с высокой вероятностью не получит орган в ближайшие пять лет. Монтгомери отмечает, что дефицит человеческих органов будет сохраняться всегда, а развитие ксенотрансплантации стало возможным благодаря появлению генетически модифицированных свиней.
В 2021 году он провёл первую в мире пересадку такого органа человеку, что подтвердило безопасность метода. Хирург не исключает, что в будущем органы свиней смогут даже превосходить человеческие, поскольку их можно дополнительно улучшать с помощью генных технологий. Наиболее перспективными он считает почки и сердца, тогда как пересадка лёгких и печени пока остаётся сложной и недостаточно изученной.