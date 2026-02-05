В Находке врачи удалили из мозга женщины опухоль размером в кулак

05 февраля 2026, 12:41

Фото: iStock/gorodenkoff

В Находке врачи провели сложную восьмичасовую операцию по спасению молодой женщины с опухолью головного мозга. Об этом сообщили «Абзацу» в Минздраве Приморского края.





Пациентка поступила в больницу с жалобами на выраженную слабость в конечностях. В ходе обследования выяснилось, что в её голове развивалось новообразование, по размерам сопоставимое с крупным мужским кулаком. По словам медиков, промедление или малейшая ошибка во время вмешательства могли привести к коме или гибели пациентки.



Особую сложность операции создавало расположение опухоли: она находилась рядом с жизненно важными структурами мозга и крупными сосудами, что существенно повышало риски во время удаления. Операцию проводила команда специалистов: нейрохирург Александр Бойко, анестезиолог Константин Курочкин, медсестра Татьяна Копылова и анестезист Наталья Жукова. Работы проходили под руководством главного врача больницы Андрея Кузьмина.



