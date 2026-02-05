В Находке врачи удалили из мозга женщины опухоль размером в кулак
В Находке врачи провели сложную восьмичасовую операцию по спасению молодой женщины с опухолью головного мозга. Об этом сообщили «Абзацу» в Минздраве Приморского края.
Пациентка поступила в больницу с жалобами на выраженную слабость в конечностях. В ходе обследования выяснилось, что в её голове развивалось новообразование, по размерам сопоставимое с крупным мужским кулаком. По словам медиков, промедление или малейшая ошибка во время вмешательства могли привести к коме или гибели пациентки.
Особую сложность операции создавало расположение опухоли: она находилась рядом с жизненно важными структурами мозга и крупными сосудами, что существенно повышало риски во время удаления. Операцию проводила команда специалистов: нейрохирург Александр Бойко, анестезиолог Константин Курочкин, медсестра Татьяна Копылова и анестезист Наталья Жукова. Работы проходили под руководством главного врача больницы Андрея Кузьмина.
В результате хирургам удалось справиться с задачей. Сейчас женщина проходит курс реабилитации и готовится вернуться к привычной жизни.
Главврач отметил, что ключевую роль сыграли современные технологии, в том числе комплекс трёхмерной навигации и нейрохирургический микроскоп. По его словам, оборудование помогло точно ориентироваться в тканях мозга и работать на расстояниях, измеряемых десятыми долями миллиметра.
Глава Находки Тимур Магинский подчеркнул, что этот случай стал показателем того, как президентские национальные проекты влияют на развитие медицины в регионах. В городе обновляют технику, строят новые поликлиники и стационары, а также формируют базу для подготовки собственных медицинских кадров.