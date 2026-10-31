ВОЗ предупредила о рисках распространения нового коронавируса
ВОЗ: риск распространения нового коронавируса PJ.2.1 растет
Всемирная организация здравоохранения предупреждает о росте риска глобального распространения нового штамма коронавируса PJ.2.1. Об этом РИА Новости сообщили в российском офисе ВОЗ.
Там также отметили, что на текущий момент нет опубликованных клинических данных, свидетельствующих о том, что инфекция, вызванная новым штаммом, приводит к более тяжелым последствиям по сравнению с другими недавно выявленными вариантами SARS-CoV-2. Ранее вирусологи Китая смогли найти у летучих мышей новый коронавирус.
«С момента своего первого обнаружения в мае 2026 года этот вариант распространился по нескольким континентам, и по мере продолжения трансграничных перемещений людей риск его проникновения в страны только возрастает», — заявили в организации РИА Новости.Перед этим COVID-19 прошёл мутацию и оказался в разряде сезонных заболеваний. Контроль за вирусом не будут ослаблять на этом фоне.