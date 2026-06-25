Ипотечные каникулы для семей с детьми: условия, кто может претендовать и что изменится с 1 сентября 2026 года
Семьи с двумя и более детьми смогут получить отсрочку по ипотеке на срок до полутора лет. Новая льгота будет доступна даже по уже оформленным кредитам, подтверждать снижение доходов больше не придется, однако воспользоваться таким правом можно будет только один раз за весь срок действия договора. Кто сможет рассчитывать на поддержку, что будет с процентами и какие важные ограничения предусмотрены новым законом — читайте в материале «Радио 1».
Кому дадут отсрочку по ипотеке на полтора года
Госдума приняла закон, который существенно расширяет возможности семей с детьми по получению ипотечных каникул. Поправки вносятся в закон «О потребительском кредите (займе)» и вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
Главное нововведение заключается в том, что рождение или усыновление второго и каждого последующего ребенка станет самостоятельным основанием для получения льготного периода по ипотеке. Если раньше заемщикам необходимо было подтверждать трудную жизненную ситуацию и соответствовать ряду дополнительных требований, то теперь появление ребенка само по себе даст право обратиться в банк за отсрочкой.
Важной особенностью станет то, что новые правила распространятся не только на будущие ипотечные кредиты. Льгота будет доступна и владельцам ранее оформленной ипотеки, если обращение за каникулами последует уже после вступления закона в силу.
Еще одно существенное условие — воспользоваться такой мерой поддержки можно будет только один раз за весь срок действия ипотечного договора.
Что важно учитывать при оформлении ипотечных каникул
Несмотря на то, что многие воспримут нововведение как возможность надолго забыть о выплатах по ипотеке, закон предусматривает ряд важных особенностей.
Максимальный срок ипотечных каникул составит до 18 месяцев со дня рождения ребенка или оформления усыновления. Однако дата окончания льготного периода не должна быть позднее достижения вторым или каждым последующим ребенком возраста полутора лет. В случае усыновления срок ограничивается 18 месяцами с момента оформления документов.
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Кроме того, ипотечные каникулы не означают списания долга. Обязательства перед банком сохраняются, а платежная нагрузка переносится на более поздний период.
Что будет с процентами по ипотечному кредиту
Одним из самых обсуждаемых вопросов после принятия закона стал порядок начисления процентов. В течение первых шести месяцев каникул проценты по ипотечному кредиту начисляться не будут. Начиная с седьмого месяца и до окончания льготного периода проценты начнут начисляться на остаток основного долга по ставке, предусмотренной договором.
При этом выплачивать их сразу не потребуется. Начисленные суммы подлежат оплате уже после завершения ипотечных каникул.
Фактически такой механизм позволяет максимально снизить финансовую нагрузку в период, когда расходы семьи после рождения или усыновления ребенка резко возрастают.
Поддержка для усыновителей
Новые правила распространяются не только на семьи, в которых появился родной ребенок. Мерой поддержки смогут воспользоваться и граждане, усыновившие второго или последующего ребенка. Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, возраст усыновленного ребенка не будет влиять на возможность получения льготы.
Каникулы будут действовать на протяжении полутора лет с момента усыновления вне зависимости от того, сколько лет ребенку на момент оформления документов.
Как оформить ипотечные каникулы
Льготный период не будет предоставляться автоматически. Для его получения заемщику необходимо обратиться в банк с соответствующим заявлением.
Основными документами станут свидетельство о рождении ребенка либо документы, подтверждающие усыновление. Также кредитор сможет запросить дополнительные сведения в рамках установленной процедуры.
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Эксперты советуют заранее уточнять перечень необходимых документов в конкретном банке, чтобы избежать задержек при рассмотрении заявления.
Почему принятый закон считают важным
Авторы инициативы отмечают, что после появления ребенка расходы семьи существенно увеличиваются, тогда как доходы нередко временно сокращаются. В таких условиях даже небольшое снижение платежной нагрузки помогает избежать просрочек и сохранить финансовую стабильность.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, сегодня в России проживают 24,5 млн семей, в которых воспитывается около 30 млн детей, причем более 45% семей имеют двух и более детей.
Новый закон, по мнению парламентариев, позволит большему числу семей сохранить платежную дисциплину без риска ухудшения кредитной истории и потери жилья.
Какие еще меры поддержки действуют в России
Помимо ипотечных каникул, государство продолжает развивать и другие жилищные программы.
Как ранее сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам от ЛДПР Каплан Панеш, в 2026 году на жилищные сертификаты направлено более 10 млрд рублей. Получателями такой поддержки могут стать военнослужащие, сотрудники МВД и МЧС, вынужденные переселенцы, чернобыльцы, а также ряд других категорий граждан.
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Кроме того, с начала 2026 года программа доступного арендного жилья была распространена на опорные населенные пункты Арктической зоны. Жилье там предоставляется примерно за треть рыночной стоимости, а оставшаяся часть компенсируется за счет бюджетных средств.
Что важно помнить будущим получателям льготы
Новые ипотечные каникулы способны стать серьезной поддержкой для семей после рождения или усыновления ребенка. Однако заемщикам стоит учитывать, что льгота не уменьшает размер долга и не отменяет обязательства перед банком.
После завершения льготного периода может увеличиться общий срок выплат или размер переплаты по кредиту. Поэтому перед обращением в банк специалисты рекомендуют заранее оценить все последствия такого решения.
Тем не менее уже с 1 сентября 2026 года семьи с двумя и более детьми получат возможность создать дополнительный финансовый резерв на самый затратный период жизни, не опасаясь просрочек по ипотеке и связанных с ними рисков.