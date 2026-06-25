25 июня 2026, 11:20

Фото: iStock/Nikita Burdenkov

Семьи с двумя и более детьми смогут получить отсрочку по ипотеке на срок до полутора лет. Новая льгота будет доступна даже по уже оформленным кредитам, подтверждать снижение доходов больше не придется, однако воспользоваться таким правом можно будет только один раз за весь срок действия договора. Кто сможет рассчитывать на поддержку, что будет с процентами и какие важные ограничения предусмотрены новым законом — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Кому дадут отсрочку по ипотеке на полтора года Что важно учитывать при оформлении ипотечных каникул Что будет с процентами по ипотечному кредиту Поддержка для усыновителей Как оформить ипотечные каникулы Почему принятый закон считают важным Какие еще меры поддержки действуют в России Что важно помнить будущим получателям льготы

Кому дадут отсрочку по ипотеке на полтора года

Фото: iStock/Evkaz

Что важно учитывать при оформлении ипотечных каникул

Кредит без вашего ведома: юрист раскрыл порядок действий

Что будет с процентами по ипотечному кредиту

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Поддержка для усыновителей

Как оформить ипотечные каникулы

Финансовые аналитики озвучили прогнозы по ключевой ставке

Почему принятый закон считают важным

Фото: iStock/Oleg Elkov

Какие еще меры поддержки действуют в России

Эксперт оценила влияние снижения ключевой ставки на рынок недвижимости

Что важно помнить будущим получателям льготы