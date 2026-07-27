27 июля 2026, 13:53

Фото: istockphoto / Jacob Wackerhausen

Август 2026 года принесет сразу несколько важных законодательных изменений. Новые правила затронут пенсионеров, самозанятых, владельцев недвижимости, предпринимателей, импортеров и работодателей. Россиянам начнут автоматически направлять налоговые уведомления через портал «Госуслуги», работающим пенсионерам пересчитают выплаты, а самозанятые впервые смогут получить пособие по больничному. Для бизнеса август станет месяцем масштабных изменений в сфере маркировки товаров, налоговой отчетности, охраны труда и внешнеэкономической деятельности. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Пенсии работающих пенсионеров пересчитают автоматически Самозанятые впервые смогут получить выплаты по больничному Налоговые уведомления автоматически появятся на «Госуслугах» Обязательная маркировка мясной продукции Для спортивного питания завершается переходный период Завершаются эксперименты по маркировке ряда товаров Изменится форма упрощенной налоговой декларации Работодателей ждут новые правила по охране труда Изменятся правила для участников внешнеэкономической деятельности Изменятся правила банковского сопровождения гособоронзаказа Россия и ОАЭ расширят экономическое сотрудничество Завершается действие «гаражной амнистии»

Пенсии работающих пенсионеров пересчитают автоматически

Фото: istockphoto / mars58

Самозанятые впервые смогут получить выплаты по больничному

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

Налоговые уведомления автоматически появятся на «Госуслугах»

Россиянам объяснили, как должна оплачиваться работа в ночное время

Обязательная маркировка мясной продукции

Фото: istockphoto / camij

Для спортивного питания завершается переходный период

Завершаются эксперименты по маркировке ряда товаров

Стало известно, какие строительные инструменты должны быть в каждом доме

Изменится форма упрощенной налоговой декларации

Фото: istockphoto / Valerii Anisimov

Работодателей ждут новые правила по охране труда

Изменятся правила для участников внешнеэкономической деятельности

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

Изменятся правила банковского сопровождения гособоронзаказа

Фото: istockphoto / alexialex

Россия и ОАЭ расширят экономическое сотрудничество

Завершается действие «гаражной амнистии»