Какие законы вступают в силу в России с 1 августа 2026 года: полный список изменений для граждан, пенсионеров, самозанятых и бизнеса
Август 2026 года принесет сразу несколько важных законодательных изменений. Новые правила затронут пенсионеров, самозанятых, владельцев недвижимости, предпринимателей, импортеров и работодателей. Россиянам начнут автоматически направлять налоговые уведомления через портал «Госуслуги», работающим пенсионерам пересчитают выплаты, а самозанятые впервые смогут получить пособие по больничному. Для бизнеса август станет месяцем масштабных изменений в сфере маркировки товаров, налоговой отчетности, охраны труда и внешнеэкономической деятельности. Подробнее — в материале «Радио 1».
Пенсии работающих пенсионеров пересчитают автоматическиС 1 августа Социальный фонд России традиционно проведет ежегодный автоматический перерасчет страховых пенсий граждан, которые после выхода на пенсию продолжают официально работать. Подавать заявление для получения прибавки не потребуется.
Размер повышения определят с учетом пенсионных коэффициентов, которые пенсионер заработал в течение предыдущего года. При этом законодательство сохраняет ограничение: максимальный размер перерасчета не может превышать стоимость трех пенсионных коэффициентов.
Одновременно увеличатся накопительные пенсии. Гражданам, чьи пенсионные накопления находятся в управлении Социального фонда России, выплаты повысят на 17,3%.
Еще более заметный рост предусмотрели для участников программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, а также для граждан, которые направили средства материнского капитала на формирование будущей пенсии либо самостоятельно пополняли пенсионные накопления. Для этой категории увеличение составит 19,3%.
Дополнительную финансовую поддержку автоматически получат пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет. Для них размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличат в два раза.
Такой же перерасчет произведут гражданам, которым в июле впервые установили I группу инвалидности.Некоторые пенсионеры получат двойную фиксированную выплатуДополнительное повышение коснется пенсионеров, которым в июле исполнилось 80 лет. С августа они начнут получать фиксированную выплату в двойном размере — 19 169,38 рубля. Перерасчет произведут автоматически.
Такое же повышение предусмотрено и для граждан, которым в июле была установлена I группа инвалидности. Однако эти изменения распространяются только на получателей страховой пенсии.
Самозанятые впервые смогут получить выплаты по больничномуАвгуст станет первым месяцем, когда участники нового эксперимента по добровольному страхованию самозанятых смогут получить пособие по временной нетрудоспособности.
Эксперимент стартовал в январе 2026 года. Самозанятые и некоторые индивидуальные предприниматели, применяющие налог на профессиональный доход, получили возможность добровольно уплачивать страховые взносы в Социальный фонд России.
Получить выплаты можно спустя шесть месяцев после начала участия в программе. Участники сами выбирают размер страхового покрытия — 35 или 50 тысяч рублей в год. В 2026 году ежемесячный взнос составляет 1344 рубля или 1920 рублей соответственно.
При этом закон предусматривает систему поощрений. Если участник длительное время не обращается за выплатами, ему предоставляется скидка на страховые взносы: 10% после полутора лет и 30% после двух лет без больничных. Если же выплаты значительно превышают сумму страхового покрытия, размер последующих взносов может быть увеличен.
Налоговые уведомления автоматически появятся на «Госуслугах»С 1 августа налоговые уведомления об уплате имущественных налогов будут автоматически направляться в личный кабинет пользователей портала «Госуслуги», имеющих подтвержденную учетную запись.
Для пользователей личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС порядок получения уведомлений не изменится. Бумажные письма продолжат получать только те граждане, которые не зарегистрированы на «Госуслугах» и не используют сервисы Федеральной налоговой службы.
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Кроме уведомлений, через портал будут направляться требования об уплате задолженности и решения о ее взыскании. Как и прежде, имущественные налоги необходимо уплатить не позднее 1 декабря. Со 2 декабря за просрочку начнут начисляться пени.
Обязательная маркировка мясной продукцииОдно из самых масштабных изменений августа касается системы «Честный знак». С 1 августа производители и импортеры мясной продукции обязаны наносить на каждую упаковку специальные коды Data Matrix и передавать сведения о введении товара в оборот через электронный документооборот. Розничные продавцы, в свою очередь, должны сканировать коды при продаже и передавать информацию о выводе продукции из оборота.
Новые требования распространяются на мясо и колбасные изделия и направлены на борьбу с контрафактом и повышение прозрачности рынка.
Для спортивного питания завершается переходный периодАвгуст станет заключительным месяцем действия переходных правил для производителей и продавцов спортивного питания. До 31 августа включительно разрешается вводить в оборот остатки продукции, которую изготовили до начала обязательной маркировки.
Однако уже с 1 сентября продавать немаркированные остатки станет нельзя. Новые требования распространяются на протеиновые смеси, белковые батончики и ряд других специализированных товаров спортивного питания
Завершаются эксперименты по маркировке ряда товаровДо конца августа продолжат действовать эксперименты по добровольной маркировке сразу нескольких категорий продукции.
Речь идет об оптоволоконной продукции, отопительном оборудовании, кабельно-проводниковой продукции, пиротехнических изделиях, огнетушителях, полимерных трубах, автомобильных компонентах, а также некоторых других товарных группах.
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Пока производители участвуют в системе добровольно. После завершения экспериментов органы власти смогут принять решение о введении обязательной маркировки для перечисленных категорий товаров.
Изменится форма упрощенной налоговой декларацииС 1 августа организации и индивидуальные предприниматели должны использовать новую форму единой (упрощенной) налоговой декларации.
Документ стал значительно проще: теперь он состоит из одного листа, а часть информации заполняется автоматически. Одновременно изменились правила подачи декларации — представить ее можно после прекращения деятельности и отсутствия движения денежных средств по счетам.
Использовать старую форму после 1 августа больше нельзя.
Работодателей ждут новые правила по охране трудаС 31 августа начнут действовать новые требования к организации обучения работников требованиям охраны труда. Изменения коснутся проведения инструктажей, обучения оказанию первой помощи, применения средств индивидуальной защиты и проверки знаний сотрудников.
Для отдельных видов работ увеличат интервалы между обязательными обучениями. Кроме того, при переводе сотрудника внутри одной организации работодателю в некоторых случаях больше не придется организовывать повторное обучение.
Одновременно возрастут требования к практической подготовке работников. Для отдельных видов обучения законодательство исключит возможность полностью дистанционного формата.
Изменятся правила для участников внешнеэкономической деятельностиАвгуст принесет сразу несколько нововведений для участников внешнеэкономической деятельности. С 3 августа начнет действовать обновленный порядок проведения таможенного досмотра. Большую часть процедур переведут в электронный формат.
Кроме того, для таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности установят единые сроки оформления документов и обмена необходимой информацией.
С 10 августа изменятся требования к подтверждению соответствия отдельных категорий импортируемых товаров. Для некоторых видов продукции перестанут действовать временные послабления, которые ранее вводили в качестве антикризисной меры.
Также производителям и импортерам придется наносить маркировку ЕАС до выпуска товаров в свободное обращение. До 31 августа продолжит действовать упрощенный порядок ввоза отдельных товаров из государств Евразийского экономического союза.
Если власти не примут решение о продлении льготного режима, после завершения августа этот механизм прекратит действовать.
Изменятся правила банковского сопровождения гособоронзаказаС 4 августа начнут действовать изменения, регулирующие банковское сопровождение государственного оборонного заказа. Поправки уточнят порядок использования специальных счетов.
Кроме того, новые нормы определят механизм передачи банковского сопровождения между уполномоченными банками. Изменения также затронут обмен информацией между кредитными организациями и государственными органами.
Новые требования коснутся организаций, которые участвуют в исполнении государственного оборонного заказа.
Россия и ОАЭ расширят экономическое сотрудничествоС 23 августа планируют начать применение соглашения между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами, которое регулирует торговлю услугами и инвестиционное сотрудничество. Документ предусматривает развитие инвестиционных отношений между двумя государствами.
Кроме того, соглашение направлено на сокращение административных барьеров и создание более благоприятных условий для компаний, которые работают на рынках обеих стран.
Завершается действие «гаражной амнистии»31 августа станет последним днем действия программы «гаражной амнистии». До этой даты владельцы капитальных гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года, смогут бесплатно оформить право собственности на земельные участки под такими объектами при соблюдении всех требований законодательства.
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Если власти не примут решение о продлении программы, после окончания августа воспользоваться упрощенным механизмом оформления уже не получится.
Большинство законодательных изменений августа направлены на дальнейшую цифровизацию государственных услуг, совершенствование налогового администрирования, усиление контроля за оборотом товаров и поддержку отдельных категорий граждан.
Россиянам стоит обратить внимание на перерасчет пенсий, новый порядок получения налоговых уведомлений и возможность оформления больничных для самозанятых. Предпринимателям же важно заранее подготовиться к изменениям в сфере маркировки товаров, налоговой отчетности, охраны труда и внешнеэкономической деятельности, чтобы избежать нарушений и возможных штрафов.