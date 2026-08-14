14 августа 2026, 09:29

Фото: iStock/Patrick Jennings

15 августа православные вспоминают святых Стефана и Василия Блаженного, а в народном календаре этот день получил название Степан Сеновал — с ним связывали завершение сенокоса, особые обряды для лошадей и «степанов венок». Считалось, что нарушение некоторых запретов может обернуться болезнями, денежными потерями и неприятностями, а погода подскажет, какой будет осень и зима. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание День первого христианского мученика и московского чудотворца «Степан Сеновал»: последний этап сенокоса «Поили через серебро»: как на Степана берегли лошадей «Степанов венок» из 12 трав Гадания на суженого и духовное очищение на Степанов день Главные запреты дня «Не берите и не давайте в долг»: что говорили о деньгах О чем говорит погода на Степана Сеновала Сны с 14 на 15 августа: значения

День первого христианского мученика и московского чудотворца

Выяснились самые популярные регионы России для отдыха в деревнях и на фермах

Собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве (фото: iStock/yulenochekk)

«Степан Сеновал»: последний этап сенокоса

«Поили через серебро»: как на Степана берегли лошадей

Фото: iStock/Nemyrivskyi Viacheslav

«Степанов венок» из 12 трав

Гадания на суженого и духовное очищение на Степанов день

Фото: iStock/Bogdan Kurylo

Главные запреты дня

«Ромашка успокаивает»: Врач рассказала, опасен ли травяной чай

«Не берите и не давайте в долг»: что говорили о деньгах

Фото: iStock/Stanislav Sablin

О чем говорит погода на Степана Сеновала

Москвичам раскрыли, какой будет погода на выходных

Сны с 14 на 15 августа: значения