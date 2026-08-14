Степан Сеновал 15 августа: почему в этот день с особым трепетом относятся к лошадям и плетут венки из 12 трав, народные приметы и запреты
15 августа православные вспоминают святых Стефана и Василия Блаженного, а в народном календаре этот день получил название Степан Сеновал — с ним связывали завершение сенокоса, особые обряды для лошадей и «степанов венок». Считалось, что нарушение некоторых запретов может обернуться болезнями, денежными потерями и неприятностями, а погода подскажет, какой будет осень и зима. Подробности — в материале «Радио 1».
День первого христианского мученика и московского чудотворца
Ежегодно 15 августа православная церковь отмечает перенесение мощей первомученика Стефана из Иерусалима в Константинополь. Святой Стефан был старшим среди семи диаконов, выбранных апостолами для служения церкви. Он проповедовал в Иерусалиме, подкрепляя свои слова многочисленными чудесами, заботился о бедных, сиротах и вдовах, принявших крещение.
Число его последователей росло, что вызывало зависть и гнев фарисеев. Святого обвинили в богохульстве и призвали к ответу. Во время слушания в синедрионе — высшем судебном учреждении Иерусалима — Стефан произнес пламенную речь, обличая иудеев в убийстве пророков и богоотступничестве. Затем святой увидел раскрытые небеса и Христа, стоящего рядом с Господом, о чем сообщил собравшимся.
После этого разъяренные иудеи, затыкая уши, выволокли архидиакона за город и забили камнями. Стефан до последнего вздоха продолжал молиться за своих мучителей. Он стал первым мучеником в христианской истории — до этого никто не проливал кровь за проповедь Евангелия. После его смерти в Иерусалиме начались гонения на христиан, продлившиеся несколько веков.
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Тело архидиакона Стефана было брошено за городом без погребения. На второй день его тайно забрал иудейский законоучитель Гамалиил, впоследствии уверовавший в Христа. Мощи святого захоронили в пещере рядом с Иерусалимом. Там же похоронили самого Гамалиила, его сына Авиву и Святого Никодима.
В 415 году их мощи были чудесным образом обретены и доставлены в Иерусалим архиепископом Иоанном. В годы правления Феодосия-младшего мощи первомученика Стефана перенесли в Константинополь и поместили в храм, освященный в честь архидиакона.
15 августа также чтут память блаженного Василия, московского чудотворца. Святой жил в XVI веке, помогал бедным, исцелял больных, предсказывал будущее, вел юродивый образ жизни и призывал людей к покаянию. После кончины его погребли в Москве, а в его честь назвали знаменитый храм на Красной площади — собор Василия Блаженного.
«Степан Сеновал»: последний этап сенокоса
В народной традиции 15 августа получило название Степан Сеновал. К середине августа в деревнях подходило время завершения сенокоса: крестьяне убирали сено и складывали его в стога, заготавливая корм для скота на зиму.
Последним этапом считался покос травы, отросшей на уже скошенных лугах. Завершение трудоемких работ становилось поводом для праздника: люди благодарили Бога за успешно закончившийся сенокос, а вечером устраивали гулянья с песнями и плясками.
15 августа также считалось временем подготовки к зиме. Собирали урожай, причем полагали, что сорванные на Сеновал овощи и фрукты дольше сохраняли свежесть. Праздник считался домашним, поэтому за столом собирались близкие, однако одновременно старались помогать нуждающимся. По поверьям, добрые дела приносили не только пользу обществу, но и духовное равновесие.
«Поили через серебро»: как на Степана берегли лошадей
Святого Стефана почитали как покровителя лошадей, поэтому 15 августа этим животным уделяли особое внимание. Лошадей освобождали от работы, позволяя им отдохнуть после сбора урожая, досыта кормили, купали, расчесывали и вплетали в гривы цветные ленты. Хозяева также молились первомученику Стефану о защите животных от болезней.
Особый обряд назывался «поить через серебро». После купания лошадь приводили к лесному ключу или источнику, бросали в воду мелкую серебряную монету, а затем поили животное из шапки, куда тоже клали денежку. После монету доставали и тайно прятали в конюшне под яслями — до следующего года.
Считалось, что после такого обряда лошади становятся покладистыми, перестают бояться нечистой силы и остаются здоровыми. Монета, использованная в обряде, нередко переходила от отца к сыну.
«Степанов венок» из 12 трав
Одной из главных традиций Степана Сеновала было плетение венка из 12 видов трав и цветов. В сборе растений участвовали все члены семьи. Среди растений называли ромашку и мяту.
Венок приносили в дом и размещали в красном углу, рядом с иконами. Славяне также приносили в церковь букеты из луговых трав, колосьев и фруктов, а затем делали из них венки и обереги.
Степанов венок считался своеобразным домашним запасом целебных трав. Если кто-то заболевал, хозяйка отрывала от него пучок «могучих трав» и заваривала их, чтобы дух цветущего летнего луга отогнал недуги. По поверьям, сила венка сохранялась до Илларионова дня — 10 апреля.
Гадания на суженого и духовное очищение на Степанов день
В старину 15 августа использовали и для гаданий на судьбу. Девушки, которые хотели поскорее встретить суженого, ранним утром отправлялись в лес и собирали листья с деревьев. Затем из них готовили отвар и умывались им.
День считался подходящим и для свадебных торжеств: можно было жениться или делать предложение. Разрешались работа и домашние дела, в том числе легкая уборка. Хорошим считался день и для водных процедур — посещения бассейна или бани.
Также в этот день ходили в храм и молились. Поскольку 15 августа приходится на Успенский пост, верующим напоминали о духовном очищении. Освящали травы и плоды, из которых затем делали венки и обереги.
Главные запреты дня
Православная церковь не устанавливает особых запретов именно в день перенесения мощей первомученика Стефана. Однако 15 августа приходится на Успенский пост, во время которого нельзя употреблять мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Также не рекомендуется предаваться светским развлечениям, устраивать застолья и шумные праздники.
В народной традиции ограничений было значительно больше. Считалось, что для сохранения удачи нельзя обижать животных, особенно лошадей. Запрещалось поднимать руку на скотину, домашних собак и кошек, а также ходить на охоту, убивать диких зверей и даже расставлять ловушки на крыс и мышей. Нарушение запрета, согласно поверьям, могло привести к болезням и началу черной полосы в жизни.
15 августа старались ни с кем не ругаться и не выяснять отношения: считалось, что конфликт затянется. Если обстоятельства сталкивали с неприятным человеком, советовали просто пройти мимо и не доводить дело до ссоры.
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Не рекомендовалось и держать в голове нехорошие мысли. Считалось важным следить не только за общением с окружающими, но и за собственным внутренним состоянием.
Без необходимости старались не заниматься тяжелой физической работой, а также не игнорировать просьбы о помощи. Верили, что отказ нуждающемуся может обернуться неудачами. Нельзя было выбрасывать хлеб — это воспринималось как неблагодарность природе за урожай зерновых.
Существовало и поверье о путешествиях: считалось, что дорога 15 августа способна принести неприятности и плохие вести. Кроме того, запрещалось рассказывать страшные истории, поскольку верили, что они могут привлечь в жизнь несчастья.
«Не берите и не давайте в долг»: что говорили о деньгах
Особое место среди народных запретов занимали финансовые операции. В старину предостерегали: не следует 15 августа брать и давать деньги в долг. Считалось, что нарушение этого правила приведет к денежным трудностям, которые могут затянуться на долгие месяцы.
В целом финансовых сделок в этот день старались избегать, поскольку верили, что они способны привести к потерям.
О чем говорит погода на Степана Сеновала
На Степана предки внимательно следили за погодой. Считалось, что сам день и несколько последующих дней указывают на то, каким окажется сентябрь. Согласно другой традиции, погода 15 августа могла предсказать и предстоящую зиму.
Если день стоял ясный, ожидали морозы, если пасмурный — комфортную температуру. Солнечная погода обещала сухой и теплый сентябрь. Много грибов в лесу на Степана Сеновала указывало на сытую зиму. Дождь сулил хороший урожай картофеля, а также, по поверьям, гарантировал защиту от лесных пожаров до конца лета.
Если лягушки расквакались, ждали дождя или ливней. Если вечером лягушки замолкали, утром могли прийти заморозки. Паук, активно плетущий паутину, в одних поверьях предвещал ветер, в других — дождь.
Кошки, начинавшие вести себя неспокойно, считались предвестниками перемены погоды. Если кошка царапала стену, ожидали ее ухудшения. Овцы, стоящие головами друг к другу, предсказывали грозу, а сильный северо-восточный ветер — неурожай зерновых.
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Сны с 14 на 15 августа: значения
В ночь с 14 на 15 августа сны могут превратиться в целое кино с непредсказуемым сюжетом. Это знак того, что подсознание пытается показать вам контраст между внешней суетой и вашей внутренней потребностью в покое.
- Если снится дорога или путешествие, то вы на пороге изменений;
- Если встречаете во сне людей из прошлого, то пора завершить незакрытые эмоциональные истории;
- Яркие и цветные сны сегодня могут нести творческие идеи, которые стоит записать сразу после пробуждения.